Freddy Adu, 2006 yılında olası Manchester United transferinde kendisiyle iletişime geçen tek oyuncunun Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi.

O yıllarda MLS'te oynayan en genç futbolcu olan Adu, geleceğin en büyük yıldızlarından birisi olarak gösteriliyordu.

16 yaşındayken Kırmızı Şeytanlarla anlaşmaya çok yakın olan 32 yaşındaki futbolcu, henüz futbolda yapacakları şeyler olduğu konusunda ısrarcı.

Ne söylendi?

BritishGambler'e açıklamalarda bulunan Adu, "Herkes, Ronaldo'nun kibirli olduğunu düşünüyor, ancak 2006 yılında United'daki oyuncuların gelişmesini sağlayan tek kişi oydu. O dönemlerde benimle konuşmak istedi ve beni yemeğe çıkarmak istedi.

"Harika bir insan ve Ronaldo'ya her zaman büyük bir saygım var, ancak teklifinden sonra ona daha fazla saygı duydum. Bana karşı ilgi göstermesi ve kibirli davranmamasından dolayı en sevdiğim oyuncu Ronaldo oldu.

"O zamanlar Ronaldo'yla konuştuk ve sadece 16 yaşındaydum. United'ın U23 takımıyla idman yaptım ve as takımla sadece birkaç kez antrenmana katıldım. Harika bir duyguydu.

"Çok gençtim, DC United ile sözleşmem vardı ve MLS hiçbir yere gitmeme izin vermiyordu. Bu yüzden, United ve o zamanlardaki menajer Sir Alex Ferguson ile konuştuk. Bana göz kulak olacaklarını söylediler" dedi.

Adu henüz bitmedi

Bir zamanlar Pele ile karşılaştırılan ve geleceğin dünya yıldızı olarak görülen Adu, beklenen seviyeye bir türlü ulaşamadı.

Adu; Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da oynadı ve son olarak Amerikan ikinci lig ekiplerinden Las Vegas Lights FC'nin yolunu tuttu.

2018'den beri profesyonel olarak oynamayan Adu, henüz futbol kariyerinin bittiğini düşünmüyor ve şu şekilde konuşuyor:

"Henüz emekli olmadım ve sadece 32 yaşındayım. Tekrar oynamaya başlayacağım. Bu zor olacak belki, ancak önümüzdeki yıl iyi bir seviyede olmak için elimden geleni yapacağım."

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