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Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Çeviri:

16 numarası Real Madrid'e Sevilla karşısında iki rekor seri kazandırıyor

Real Madrid - Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
İspanya

Endülüs temsilcisi karşısında Real Madrid'in ezici üstünlüğü

Real Madrid, yarın pazar günü "Santiago Bernabéu" stadyumunda oynanacak İspanya La Liga'daki Sevilla karşılaşmasına, Endülüs ekibi karşısındaki tarihsel üstünlüğünü sürdürme hedefiyle hazırlanıyor.

Başkent ekibi, dokuzuncu hafta maçına, turnuvada Endülüs ekibiyle oynadığı maçların tarihinde iki yeni rekor kırma amacıyla çıkıyor.

"Opta" ağının istatistiklerine göre Real Madrid, İspanya La Liga'da Sevilla karşısında son 15 maçta hiç yenilgi almadı; 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Böylece turnuvadaki karşılaşmalarının tarihinde Endülüs ekibi karşısındaki en uzun yenilmezlik serisini kaydetmekten yalnızca bir maç uzakta bulunuyor.

Konu yalnızca sonuçlarla da sınırlı değil; Real Madrid, gelecek karşılaşmada gol atmayı başarırsa bir rekor daha kırabilir. Zira ligde aralarındaki son 15 maçta üst üste Sevilla'nın filelerini havalandırdı ve bu seri boyunca 29 gol kaydetti.

Böylece Real Madrid'in Sevilla karşısındaki hesaplarında 16 sayısı yer alacak; gerek yenilgisiz maç serisini uzatarak gerek üst üste oynanan karşılaşmalarda gol atmayı sürdürerek. Başkent ekibi bu yeni sınavda rakibi karşısındaki tarihsel üstünlüğünü pekiştirmeye çalışacak.

Real Madrid, 8 haftanın ardından La Liga puan durumunda 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor; Sevilla ise 14 puanla beşinci basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
8611188+1019
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
K
B
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
B
K
K
K
B
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
K
K
K
K
B
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
K
B
K
K
K
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
B
K
B
K
B
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
B
K
B
B
B
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
K
K
K
K
K
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
B
K
K
K
B
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
K
K
K
B
B
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
B
K
K
K
K
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
K
B
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
B
B
K
K
B
18
ElcheElcheELC
81341117-66
B
K
K
B
K
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
B
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
B
K
K
B
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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