Real Madrid, yarın pazar günü "Santiago Bernabéu" stadyumunda oynanacak İspanya La Liga'daki Sevilla karşılaşmasına, Endülüs ekibi karşısındaki tarihsel üstünlüğünü sürdürme hedefiyle hazırlanıyor.

Başkent ekibi, dokuzuncu hafta maçına, turnuvada Endülüs ekibiyle oynadığı maçların tarihinde iki yeni rekor kırma amacıyla çıkıyor.

"Opta" ağının istatistiklerine göre Real Madrid, İspanya La Liga'da Sevilla karşısında son 15 maçta hiç yenilgi almadı; 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Böylece turnuvadaki karşılaşmalarının tarihinde Endülüs ekibi karşısındaki en uzun yenilmezlik serisini kaydetmekten yalnızca bir maç uzakta bulunuyor.

Konu yalnızca sonuçlarla da sınırlı değil; Real Madrid, gelecek karşılaşmada gol atmayı başarırsa bir rekor daha kırabilir. Zira ligde aralarındaki son 15 maçta üst üste Sevilla'nın filelerini havalandırdı ve bu seri boyunca 29 gol kaydetti.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 SEV

Böylece Real Madrid'in Sevilla karşısındaki hesaplarında 16 sayısı yer alacak; gerek yenilgisiz maç serisini uzatarak gerek üst üste oynanan karşılaşmalarda gol atmayı sürdürerek. Başkent ekibi bu yeni sınavda rakibi karşısındaki tarihsel üstünlüğünü pekiştirmeye çalışacak.

Real Madrid, 8 haftanın ardından La Liga puan durumunda 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor; Sevilla ise 14 puanla beşinci basamakta bulunuyor.