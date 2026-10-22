Barcelona'nın kalesi Camp Nou, takımın Montjuïc'teki sürgününden dönüşü ve yenileme çalışmalarının başlamasının ardından ikinci El Clásico'suna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid'e karşı oynanacak bu merakla beklenen karşılaşma gelecek pazar günü başlayacak.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, büyük gecelerde adet olduğu üzere, stadın her köşesini kaplayacak devasa bir mozaik gösterisi randevusu olacak. Bu, "Penya Almogàvers" taraftar grubunun 1992 yılında başlattığı köklü bir gelenek ve El Clásico'ya olağanüstü estetik bir boyut katmaya devam ediyor.

Camp Nou'ya dönüşün ardından oynanan ilk El Clásico geçen 10 Mayıs'ta gerçekleşmiş ve Barcelona'nın 2-0'lık galibiyetiyle sona ererek La Liga şampiyonluğunu resmen garantilemişti. O gün birinci ve ikinci tribünler tamamen mavi ve kırmızı kartlarla kaplanmış, kulüp amblemini ve "FORÇA BARÇA" ifadesini oluşturmuştu.

Bu kez ise Katalan kulübü, tüm taraftar dernekleriyle koordineli bir şekilde yeni mesajın içeriğini gizli tutuyor; böylece beklenen karşılaşmanın sürprizi olacak.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Gazete, Camp Nou'nun tamamen dolacağını vurguladı. Nitekim geçen mayıs ayındaki El Clásico'da Barcelona, Real Madrid karşısında tarihinin en yüksek gelirini elde etmiş; bilet satışları 16,5 milyon euroya ulaşmış, takımlarını galibiyete taşıyan 62.213 taraftar maça gelmişti.

Şimdi hedef net: Bu rakamı geçmek

Tüm veriler, rekorun kırılabileceğine işaret ediyor ve bunun nedeni VIP koltuklarına yapılan yeni genişleme. Nitekim bu ayın başından, takımın kendi sahasındaki maçlarının başlamasıyla birlikte, ikinci tribün artık eskiden olduğu gibi yalnızca bir veya iki sıra yerine, stadın tamamını çevreleyen dört tam sıra VIP koltuk barındırıyor.

Ancak başlama düdüğüne yalnızca üç gün kala, geriye sayılı koltuk kaldı ve talebin büyüklüğüne dayanan dinamik fiyatlandırma sistemine göre, satışa çıkışından bu yana fiyatlar büyük bir sıçrama yaşadı.

Genel biletlerin fiyatları kale arkası için 299 eurodan, ana tribünde ise 1092 eurodan başlamışken; şimdi birinci tribünde 1109 euro ile bu tribünün orta kısmında 2099 euro arasında bir aralığa ulaştı.

VIP koltuklara gelince, bunlar 2400 eurodan başlıyor ve doğrudan yedek kulübesinin arkasında yer alan lüks koltuklar için 8 bin euroya kadar çıkıyor.



