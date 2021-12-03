16 maçtır kalesini gole kapayamayan Beşiktaş, yarışın dışında kaldı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalayan Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasretini ligde beş, tüm kulvarlarda yedi maça çıkardı.

Haftaya lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde giren siyah-beyazlı takım, Karadeniz temsilcisinin Adana Demirspor karşısında kazanması halinde ligde 14. hafta sonunda zirvenin 19 puan gerisine düşecek.

Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçı 11'ine göre Ersin Destanoğlu, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan ve Atiba gibi beş farklı isimle sahada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın yıldız oyuncu Miralem Pjanic'i de yedek kulübesinde oturttu.

Maçın ilk yarım saatlik bölümünde rakip kaleye beş şut çeken ve Can'ın harika golüyle öne geçen Beşiktaş, bu bölümde oyun üstünlüğünü de rakibine hissettirdi.

İlk 30 dakikada rakip ceza sahasında sekiz kez topla buluşan Sergen Yalçın'ın takımı buna karşılık Kasımpaşa'ya kendi ceza sahasında üç kez topla buluşma imkanı tanıdı ve sadece bir şuta izin verdi.

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyununda dikkat çeken bir diğer detay ise merkezden hücumların toplam hücumlara oranının yüzde 11,5'ta kalmasıydı.

Souza'nın daha çok iki stoperin arasına girerek topla buluştuğu karşılaşmada merkezden ciddi bir üretkenlik problemi yaşayan Beşiktaş'ta merkezde görev yapan Can, Atiba, Souza üçlüsünün ceza sahasının dışından ceza sahasına sadece bir pas göndermesi bu durumu ortaya koydu.

İkinci yarıda skoru koruma içgüdüsünün de etkisiyle savunmada önemli boşluklar veren ve özellikle geçiş hücumlarında geriye dönme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş, bu devrede ise kalesinde beş şut gördü.

Welinton'un köşe vuruşunun ardından çektiği şutun çizgiden çıkartılması karşılaşmanın kader anını oluştururken, Beşiktaş'ın savunmada verdiği pozisyonlar ligde 11, tüm kulvarlarda 16 maçtır kalesini gole kapayamayan siyah-beyazlı takımın zirveden neden bu kadar uzak kaldığının özeti gibiydi.

Geçen sezon 40 maçın 15'inde gol yemeyen Beşiktaş, bu sezon ne kalede ne de savunmada istikrarı sağlayabildi. Şampiyonlar Ligi'nin yoğun takvimi ve transfer döneminde gelip giden oyuncuların tam anlamıyla takıma oturmaması elbette ki puan tablosunun bu durumunda önemli bir etken.

Sergen Yalçın'ın takımı artık şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında ancak sezonun geride kalan bölümü Beşiktaş adına hala büyük kazanımları beraberinde getirebilir.

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Ersin Destanoğlu ve Rıdva Yılmaz gibi isimlerle şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, geride kalan haftalarda Can Bozdaoğan, Güven Yalçın ve Francisco Montero gibi değerlerini de bu isimlerin arasına ekleyebilirse, önümüzdeki sezona çok da karamsar bakmaya gerek kalmaz.

Bu karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın'ın muhtemel ayrılığı hakkındaki spekülasyonlar da mutlaka artacaktır ancak Beşiktaş'a çok kısa sürede bir şampiyonluk kazandıran ve bunun yanında altyapıdan yetişen gençleri A Milli Takım'a gönderen başarılı teknik direktörün işleri değiştirebileceğine dair inancını koruduğu sürece takımın başında kalması gerektiğine inanıyorum.

Aksi bir durum hoca istikrarsızlığının getirdiği tabloyu en yakından yaşayan Fenerbahçe örneği ortadayken Beşiktaş'ı da bu duruma sürükleyebilir.