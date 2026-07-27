Paolo Maldini ve Leonardo'nun İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni projesini ve Azzurri'yi yönetme serüveni sona erdi; ikili, milli takımın yeni teknik direktörlüğü için önerilen isimlerin reddedilmesinin ardından istifasını sundu.

"Sky Sport Italia" ağının verdiği bilgiye göre, Federasyon'un teknik direktörü Maldini ve danışmanı Leonardo, Andrea Pirlo'nun adaylığının Rus bahis şirketi Fonbet ile imzalanan sponsorluk sözleşmesine bağlı siyasi krizler nedeniyle kesin bir biçimde reddedilmesinin ardından, bugün öğleden sonra İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago'ya istifalarını sundu.

Federasyon'un yeni başkanı Giovanni Malago, yalnızca 16 gün önce Paolo Maldini ve Leonardo'yu sırasıyla Federasyon teknik direktörü ve danışman görevlerine atadığını açıklamış, "Club Italia" projesinin başkanlığını da Maldini'ye vermişti.

Atamanın üzerinden yalnızca 16 gün geçtikten ve Lig Birliği'nin merkezinde İtalya Serie A kulüpleriyle bir toplantı yapıldıktan sonra (ki bu, teklifi reddeden Ancelotti ve Guardiola ile temasların doğrulandığı gündü), Maldini ve Leonardo projelerini sonlandırmaya karar verdi.

Guardiola'nın doğrudan reddetmesinin ardından Maldini, eski takım arkadaşı ve arkadaşı olan, milli takımlara yönelik teknik projeye dair aynı vizyonu paylaştığı Andrea Pirlo'ya yöneldi.

Söz konusu Rus sponsor krizi nedeniyle Pirlo ile anlaşma seçeneğinin engellenmesi, Maldini'yi İtalya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan destek ve koruma görmediği için istifayı düşünmeye itti.

Bu karar, milli takımı çalıştıracak olası alternatiflerin (örneğin Leonardo'nun Inter ve Paris Saint-Germain'de birlikte çalıştığı Thiago Motta'nın; bu isim Leonardo tarafından önerilmişti) ele alındığı ve tartışıldığı saatlerin ardından geldi; ancak ikili sonunda kararını istifa sunma ve bu kararı Malago'ya bildirme yönünde verdi.

Mevcut gelişmeler, milli takıma yeni bir teknik direktör arayışı dosyasının bizzat Malago önderliğinde yeniden açıldığını gösteriyor; Malago, her zaman ilk tercihi olan Roberto Mancini'nin adını gündeme getirdi.