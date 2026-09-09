16 değişiklik: Ancelotti eski muhafızları Brezilya kadrosundan resmen çıkardı

Brezilya'nın teknik direktörü İtalyan Carlo Ancelotti, ekibin Dünya Kupası hayal kırıklığından bu yana ilk kadrosunu açıkladı ve bu kadro pek çok sürprizi içeriyordu.

Brezilya Milli Takımı, Norveç'e 2-1 mağlup olarak 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etmişti.

"AS" gazetesi şunları yazdı: "Carlo Ancelotti'nin Brezilya'daki yeni dönemi burada başlıyor. İtalyan teknik direktör, önümüzdeki milli araya denk gelen Avustralya (iki maç) ve Hindistan karşılaşmalarıyla başlayacak bu yeni evrede Seleção'yu temsil edecek 26 oyunculuk kadroyu açıkladı."

Kadro pek çok sürpriz barındırıyor. İlk kez çağrılan 8 oyuncu şunlar: Pedro Morisco, Otavio, Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho, Mauro Junior, Breno Bidon ve Gabriel Bontempo.

Bazı isimler ise son Dünya Kupası'ndaki yokluklarının ardından geri dönüyor: Estêvão, André Santos ve João Pedro gibi.

Ve şimdi, 16 oyuncunun ayrılışına tanık olan eski muhafızlar olmadan, Ancelotti Brezilya Milli Takımı kadrosunda 2030 Dünya Kupası'na giden yolda bir devrim yaratıyor.

Brezilya, "felaket" olarak nitelenen Dünya Kupası sonrasında birçok başka temel oyuncunun da ayrılmasının ardından yeni bir döneme hazırlanıyor. Bunların başında Neymar, Danilo, Casemiro, Fabinho, Alex Sandro, Alisson ve Ederson geliyor.

Brezilya Milli Takımı Dünya Kupası'nda şampiyonluğa aday değildi, ancak ileri turlara ulaşmayı hedefliyordu. Bu umutlar, Haaland'ın son 16 turunda kaydettiği iki golün ardından yıkıldı.

O zamandan bu yana ülke derin bir durgunluk yaşıyor. Pek çok program başarısızlığın nedenlerini ve eylül ayından itibaren işleri yoluna koyma görevinin kime verileceğini analiz etti.

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Ancelotti'nin gerçek dönemi

Brezilya Futbol Federasyonu sıfırdan başlamaya karar verdi ve bunun haklı bir gerekçesi var. Yaz boyunca şunu söylemişlerdi: "İşte şimdi Ancelotti'nin gerçek dönemi başlıyor." Beyaz bir sayfayla ve herhangi bir yükümlülük olmadan, İtalyan teknik direktör önümüzdeki dört yıl için, İspanya, Portekiz ve Fas'taki Dünya Kupası'na kadar takımını kurmayı hedefliyor. Tecrübeyi, güçlü bir şekilde öne çıkan yeni yeteneklerle harmanlamak istiyor.

Teknik direktör, Atlantik Okyanusu'nun iki yakasında oynanan maçları kapsayan bir turun ardından milli takımın ilk kadrosuna birçok sürpriz dahil etti. Özellikle bireysel ve toplu olarak katkı sağlayabilecek gelecek vadeden oyunculara odaklanıyor.

Bu nedenle Kauã Elias (Shakhtar), André (Corinthians), Souza (Porto), Kevin (Fulham) ve Kaio (Como) gibi oyuncular kadro dışı bırakıldı. Ancak bu kadroda yer almamaları, gelecekte kendilerine bir yer edinemeyecekleri anlamına gelmiyor; teknik ekip nihayetinde parlamalarına dair büyük umutlar besliyor.

Ancak açıkça görülüyor ki bu Brezilya Milli Takımı Vinícius Júnior ve Raphinha'ya ait. Real Madrid ve Barcelona'nın bu iki oyuncusu, Ancelotti'nin kadrosunun başlıca figürleri olarak bu yeni evrede Brezilya'ya liderlik etmekle görevlendirilecek.

ABD'deki Dünya Kupası'nda Neymar, onların kendisinin mirasçıları olduğunu ortaya koymuştu; şimdi ise Pelé, Romário, Garrincha, Sócrates, Ronaldo ve Ronaldinho'nun tahtına, kralların tahtına oturuyorlar.

Bunun yanı sıra "Carletto", artık kendi seviyesini yükseltme sorumluluğunu taşıyacak oyuncunun Endrick olduğunu vurguluyor. Belirli bir gerçek santrforun yokluğunda, İtalyan teknik direktör onu yeni çağın gelecekteki liderlerinden biri olarak görüyor.

Ancelotti şöyle dedi: "Bu yıl birçok forvet denediğimiz doğru. Durum açık, elimizde son derece yetenekli birçok genç oyuncu var ve gelişimlerini desteklememiz gerekiyor. Bunlardan biri çok iyi biliniyor: Endrick. Harika performans sergileyen başka forvetlerimiz de var, kimileri ise kadrodan çıkarılıyor. İyi alternatiflerimiz var, ancak Endrick gelecekte Brezilya için önemli bir oyuncu olacak."

Ancelotti'nin açıkladığı kadro şu şekilde:

Kaleciler: Hugo Souza (Corinthians), Morisco (Coritiba), Otavio (Cruzeiro).

Defans: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Junior (PSV Eindhoven), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Orta saha: André Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos)

Forvet: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinícius Júnior (Real Madrid).

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