İtalya'da Inter ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Verona deplasmanında kritik bir maça çıkıyor.

Haftaya lider olarak giren Milan, Inter'in Cumartesi günü aldığı galibiyetle ikinci sıraya düştü. Kırmızı siyahlı ekip Verona'yı mağlup ettiği takdirde son iki haftaya iki puan önde lider girecek.

Bu önemli maçta takımını yalnız bırakmak istemeyen Milan taraftarları, tıpkı Lazio deplasmanında olduğu gibi Verona karşılaşmasına da kalabalık bir grup halinde seyahat etti.

16 bin kişi ile gittiler

Deplasman seyircisine yalnızca 2,600 kişilik yer ayrılmasına rağmen, 30 bin kapasiteli stadyumda 16 bin Milan taraftarı olması bekleniyor.

Maçı ev sahibi tribününde izleyecek Milan taraftarları ile Verona destekçileri arasında olayların yaşanmasından korkuluyor.

Verona Valisi Federico Sboarina şehir dışından gelecek futbolseverlere bilet satışının sınırlandırılmamasını akıllıca olmayan bir karar olarak nitelendirdi.

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İki taraf arasında tansiyon yüksek

Verona'nın Ultras taraftar grubu tarafından Milan cephesine yönelik yapılan tehditvari açıklama ise gerilimi biraz daha tırmandırdı.

Deplasman tribünü dışındaki Milan taraftarlarının maça forma, atkı ve benzeri kıyafetler giymeden gelmesi ve Milan'ın attığı gollere sevinmemesi tavsiye edildi.

Maç öncesinde Verona sokaklarında yaşanabilecek olayların önüne geçmek için ekstra polis devriyeleri görevlendirildi. Ayrıca trafiğin şehir sakinlerine ait olmayan araçlara kapalı olacağı belirtildi.