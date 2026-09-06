İspanyol Carlos Alcaraz, Amerika Açık Tenis Turnuvası'ndaki unvanını savunma kampanyasına devam etti ve Amerikalı Tommy Paul karşısında 6-4, 6-3, 6-4'lük skorla 3 sette karşılıksız bir galibiyet elde ederek çeyrek final biletini aldı.

Unvan için en önde gelen adaylar arasında gösterilen Alcaraz, dünya sıralamasında 21 numara olan Paul karşısında maçı kazanmakta büyük zorluk yaşamadı; hücum tarzını sahaya yansıtıp kritik anlara hükmederek turnuvadaki üst üste dördüncü galibiyetini elde etti ve bu yılki son dört büyük turnuvadaki yolculuğuna istikrarla devam etti.

İlk set çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu; Paul, Alcaraz'ın servisi üzerinde gerçek bir tehlike oluşturmayı başardı, ancak İspanyol oyuncu doğru anı bekledi ve rakibinin servisini kırmak için ilk fırsatı değerlendirerek seti kazandı ve bir sonraki tura bir adım daha yaklaştı.

İkinci sette Alcaraz baskısını sürdürdü ve Paul'un servisini yeniden kırmayı başardı; ardından Amerikalı, İspanyol'un forehand hatasının ardından servis kırma avantajını geri kazandı. Ancak Alcaraz forehand vuruşlarındaki parlak performansından yararlanarak kısa sürede üçüncü kez servis kırışıyla karşılık verdi ve Arthur Ashe kortundaki taraftarların tezahüratları arasında ikinci seti kazandı.

Paul üçüncü sette geri dönmeye çalıştı, ancak Alcaraz erken bir servis kırışıyla öne geçtikten sonra üstünlüğünü korudu, ardından sonuna kadar servisini korumayı başararak maçı üst üste üç setle kapattı ve çeyrek finale yükselme biletini aldı.

Bu galibiyet, Alcaraz'ın New York'taki unvanını koruma yolculuğuna devam etme konusundaki özgüvenini pekiştiriyor; özellikle de İspanyol, ilk iki seti lehine sonuçlandırdığı dört büyük turnuvada hiçbir maç kaybetmedi.

Bu galibiyetle Alcaraz, 150 gün aradan sonra ilk kez bir büyük turnuvanın çeyrek finaline dönüyor ve Flushing Meadows kortlarında yeni bir unvan kovalayışını sürdürüyor.