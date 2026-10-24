150'den fazla gol! Real Madrid ve Jose Mourinho'nun yakında yeni bir süper golcüsü mü olacak?

Eski yıldız Marcelo'nun oğlu Enzo Alves, ilk profesyonel sözleşmesini Real Madrid'le ancak ocak ayında imzalamıştı. AS'a göre 17 yaşındaki oyuncu, A takımın gündemine giderek daha fazla girebilir.

Gazete, "A takıma giden yol giderek netleşiyor" başlığını attı ve hücum oyuncusunun Jose Mourinho'nun takımında da ilk deneyimlerini yaşama şansının yüksek olduğunu belirtti.

Real Madrid'in ve İspanyol futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak görülen Alves, dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Geçen sezon henüz 15 yaşındayken U19 takımı Juvenil A'da ilk maçına çıktı ve Atletico'ya karşı oynanan derbide hemen gol attı.

Şu anda Premier League ekibi FC Fulham'ın teknik direktörlüğünü yapan Alvaro Arbeloa yönetiminde Real Madrid'in rezerv takımı Real Madrid Castilla'da da forma giydi. Ayrıca Real Madrid altyapısında 200 gol barajını aşmaya çok yakın.

Yine de Mourinho yönetiminde süre bulması kolay olmayacak. Çünkü Mbappe'nin yanı sıra Endrick ve Carlos Espi de güçlü rakipler. Ancak Endrick'in ocak ayında takımdan ayrılması söz konusu olabilir.