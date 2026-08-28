15 yıl sonra: Hilal tarihi bir rakamı tekrarlayarak Nasr ile eşitledi

Hilal, Roshn Ligi'ndeki tarihî sayfasına yeni bir bölüm ekledi. Khaleej karşısında olağanüstü bir ilk yarı sergileyen Hilal, ilk 45 dakikada 5 gol kaydetmeyi başardı. "Lider"in büyük bir hücum üstünlüğüne sahne olan dördüncü hafta karşılaşmasında bu performansı ortaya koydu.

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Hilal, fırsatları peş peşe gollere çeviren yüksek hücum verimliliğinden yararlanarak ilk yarının gidişatına tam anlamıyla hâkim oldu ve karşılaşmanın ilk yarısını 5-1 önde tamamladı. Bu fırtınalı hücum başlangıcı, maçı tüm ihtimallere açık hale getirdi.

Futbol istatistik ağı "Opta"ya göre, Hilal profesyonel lig tarihinde ilk yarıda 5 gol kaydetmeyi yalnızca ikinci kez başardı; bu başarıya daha önce Ekim 2011'de Qadsiah karşısında ulaşmıştı.

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Hilal'in tek bir devrede beş gol kaydetmeyi başardığı ilk sefer 15 yıldan fazla bir süre öncesine dayanıyor; "Lider" bu başarıyı Khaleej karşısında yeniden tekrarlayarak, müsabakada olağanüstü hücum yarıları ortaya koyma kapasitesini teyit etti.

Bu rakamla birlikte Hilal, profesyonel lig tarihinde iki farklı maçta ilk yarıda 5 veya daha fazla gol kaydeden takım unvanında Nassr ile eşitliği yakaladı ve "Lider", müsabakadaki tarihî listesine yeni bir takım başarısı daha eklemiş oldu.

Khaleej karşısındaki bu başlangıç, Hilal'in sezona başlarken sergilediği büyük hücum gücünü yansıtıyor; özellikle tek bir devrede beş gol kaydetmenin Roshn Ligi'nde çok sık yaşanmadığı düşünülürse, takım daha en baştan hâkimiyetini büyük bir sayısal üstünlüğe çevirebilme kapasitesini teyit etti.