Matthew Sweeb için sevinçli bir gün. Henüz 15 yaşındaki savunmacı, bu çarşamba FC Utrecht ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Sweeb şu anda FC Utrecht 16 Yaş Altı Takımı'nda forma giyiyor ve burada kulüp yönetimini sözleşmeyi hak edecek kadar etkilemeyi başardı.

Sözleşmeye imza atmasıyla birlikte genç oyuncu, 2029 ortasına kadar Stadion Galgenwaard'da kulübe bağlandı. Teknik Menajer Jeffrey Kooistra, daha önce AS’80'den transfer edilen Sweeb'in kadroya bağlanmasından büyük memnuniyet duyuyor.

“Matthew, gelecekte orta sahaya da evrilebilecek çok yönlü bir savunmacı. Mükemmel fiziksel özelliklere sahip zeki bir oyuncu."

Gelecek maçlar UTR Eredivisie 06:15 WII

"Matthew'de büyük bir potansiyel görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda gelişim sürecinde ona rehberlik etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi Kooistra.

FC Utrecht'in A takımı, Sweeb'in muhtemelen şimdilik parçası olmayacağı ekip, Eredivisie'nin yeniden başlamasına hazırlanıyor. Pazar öğleden sonra saat 12.15'te Willem II, Stadion Galgenwaard'a konuk olacak.

Teknik direktör Anthony Correia'nın takımı sezona dramatik bir başlangıç yaptı. Utrecht, yedi maçta yalnızca bir kez, Excelsior'a karşı (1-2) kazandı ve Eredivisie'de 15. sırada yer alıyor.



