15 yaşındaki Emre Demir, Beşiktaş maçına kaptan çıkacak

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 15 yaşındaki Emre Demir'in Beşiktaş maçına kaptan çıkacağını açıkladı.

Teknik Direktörü Bülent Uygun, Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi'ndeki spor yazarları ile bir araya geldi.

Bülent Uygun, Emre Demir'in Kayserispor'un Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmaya kaptan olarak çıkacağını açıkladı.

Haberin devamı aşağıda

Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Emre Demir çok yetenekli ve her geçen gün üstüne koyarak ilerliyor. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Kısa sürede yıldız oyuncular arasında Emre'nin de adı olacak. Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu olan Emre Demir, Beşiktaş maçında da büyük olasılıkla sahaya takım kaptanı olarak çıkacak”

Kayserispor'un ile oynadığı maçta golle buluşan 15 yaşındaki Emre, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olmuştu.