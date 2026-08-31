Sky'ın haberine göre Borussia Dortmund şu anda öncelikli olarak Ethan Nwaneri ile ilgileniyor. Spor icra direktörü Lars Ricken ile spor direktörü Ole Book, Oberliga ekibi HEBC Hamburg'a karşı oynanacak DFB-Pokal maçına (Salı) kafileyle gitmedi ve buna göre şu anda Arsenal'den hücum oyuncusunun kiralanmasının ne ölçüde mümkün olduğunu değerlendiriyor.

BVB adına iyi haber şu: Geçen yıl da Nwaneri için girişimde bulunulmuştu; o dönemde Borussia kalıcı bir transfer gerçekleştirmek istiyordu ve Nwaneri de Sky'a göre memnuniyetle Dortmund'a gelirdi. Ancak Bundesliga temsilcisi ile Londra ekibi bonservis görüşmelerinde anlaşmaya varamadı.

Nwaneri ile görüşmeler şimdi daha kolay olabilir, çünkü 2025'te zaten bir kez temas kurulmuştu. BVB'nin listesinde başka seçenekler de var, ancak Jadon Sancho Sky'a göre büyük bir rol oynamıyor. Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından hâlâ yeni bir kulüp bulamayan eski Dortmundlu oyuncunun yeniden dönüşü, Konstantelias şokunun ardından kısa sürede spekülasyon konusu olmuştu.

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Nwaneri, Alman ikincisinin kısa süre önce PAOK Saloniki'den 26 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Yunan oyuncuya benzer bir profil olurdu. Konstantelias, BVB formasıyla FC Bayern'e karşı (Süper Kupa, 1-2) ve Hamburger SV'ye karşı (Bundesliga, 2-0) çıktığı ilk iki resmi maçta ilk andan itibaren etkileyici bir performans sergilemişti, ancak HSV maçında ön çapraz bağ yırtığı yaşadı ve bu nedenle aylarca sahalardan uzak kalacak. Transfer piyasasında yeniden hamle yapabilmek için zaman daralıyor, zira Almanya'da yaz transfer dönemi Salı günü (1 Eylül) saat 20.00'de kapanıyor.

BVB, Arsenal'den Ethan Nwaneri'yi transfer edecek mi?

Bu arada Nwaneri konusunda sorun, Arsenal'in 19 yaşındaki oyuncuyu yeniden kiralamaktan ziyade satmayı tercih etmesinin beklenmesi olabilir. Nwaneri geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Olympique Marseille forması giymiş, Fransız ekibi adına 11 maçta iki gol ve bir asist üretmişti. Ancak kiralık süreç genel olarak daha çok hayal kırıklığı yarattı; Nwaneri geçen sezonun son haftalarında Marsilya'da neredeyse hiç forma giymedi.

Londra doğumlu oyuncu bir dönem Arsenal'de süper yetenek olarak görülüyordu ve Eylül 2022'de 15 yaşındayken Premier League'de ilk maçına çıktı. Ancak İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, Gunners'ta kalıcı çıkışını henüz yapamadı; buna rağmen muazzam potansiyeline dair işaretler vermeyi sürdürdü. Nwaneri, 2030'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Arsenal'de bugüne kadar toplam 51 resmi maçta forma giydi (10 gol).