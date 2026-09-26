Faslı Meyssa Baha, İspanya Kadınlar Ligi'nin beşinci haftasında cumartesi günü oynanan Barcelona-Logroño maçında 15 yaş 8 ay 10 günlük yaşıyla ligin tarihinde gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

Baha, 17. dakikada Caroline Graham'ın kullandığı köşe vuruşunda yükselerek topu ustalıkla kafayla ağlara gönderdi ve Barcelona'nın ilk golünü kaydederek Katalan takımını 1-0 öne geçirdi.

Patricia Guijarro, 71. dakikada ikinci golü kaydederek Barcelona'nın öndeki farkını artırdı. Böylece takım maçı 2-0 kazandı ve Real Madrid'i geride bırakarak puan tablosunun zirvesine yerleşti.

Fas Milli Takımı oyuncusu Baha, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaz döneminde Barcelona'nın A takımı antrenmanlarına katılmış ve bu tarihi başarıyla umut vadeden kariyerinde yeni bir sayfa açmaya devam etmişti.

Baha, futbolla iç içe bir aileden geliyor: Eski Fas milli oyuncusu Nabil Baha'nın kızı ve Olympique Marsilya'nın 19 yaş altı takımı oyuncusu Ziad Baha'nın kız kardeşi.