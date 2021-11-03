15 yaşındaki Türk oyuncu Romanya A Millî Takımı'na seçildi

Dünya Kupası Elemeleri'nde bu ay İzlanda ve Liechtenstein ile karşı karşıya gelecek Romanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklanırken, kadroda çok sayıda tanıdık ve bir de sürpriz isim yer aldı.

Teknik direktör Mirel Radoi'nin açıkladığı kadroda Viitorul Constanta forması giyen Türk asıllı Enes Sali de yer aldı.

Henüz 15 yaşında olmasına rağmen A Milli Takım kadrosunda yer alan Enes takımının ligde oynadığı Acadamica Clienceni karşılaşmasında attığı golle Romanya Ligi'nde gol atan en gen oyuncu olarak tarihe geçmişti.

Enes milli takım ile bu iki karşılaşmadan biri oynaması halinde milli takım tarihinin de en genç ismi olacak.

Ailesi Türk kökenli olan Enes 2006 yılında Kanada'da da doğmuştu ve Romanya Milli Takımı'nın yanı sıra Türkiye ve Kanada için de oynama hakkı bulunuyordu.

Süper Lig'den dört oyuncu

Romanya Milli Takımı'nın bu sürpriz kadro tercihinin genç oyuncuyu Türkiye'ye kaptırmamak için yaptığı tahmin ediliyor. Enes Romanya A Milli Takımı ile süre alması halinde farklı bir milli takım tercihi yapamayacak.

Öte yandan kadrosunda çok sayıda Süper Lig oyuncusu bulunduran Romanya'da Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın yanı sıra Gaziantep FK'den Alexandru Maxim ile Alin Tosca da yer aldı.

Romanya elemelerde Almanya'nın lider olarak Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediği J Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.

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