74 yaşındaki Belçikalı Hugo Broos, Güney Afrika milli takımının teknik direktörlüğünden ayrılmasının ardından ana antrenörlükten emekli olduğunu açıkladı. Böylece, “Bafana Bafana”yı tarihinde ilk kez 32’li turlara taşıyarak tarihi bir başarıya imza atmasına rağmen, 2026 Dünya Kupası sırasında görevinden ayrılan 15. teknik direktör oldu.

Güney Afrika, eleme turunda Kanada’ya attığı bir golle Dünya Kupası’ndan elendi. Böylece, 74 yaş 79 gün ile eleme turlarına katılan en yaşlı teknik direktör olarak tarihe geçen Bruce’un, Afrika milli takımıyla 5 yıl süren serüveni sona erdi.

Bruce, baş antrenörlük görevinden ayrıldığını doğruladı, ancak on yıllara yayılan zengin kariyerinin sonunda yardımcı antrenör, teknik danışman veya yetenek avcısı olarak futbol dünyasında kalmaya devam etmeyi dışlamadı.

Böylece, Dünya Kupası süresince görevlerinden ayrılan teknik direktörlerin sayısı, katılımcı 48 milli takımın 15’ine yükseldi; bu da toplam sayının yaklaşık üçte birine denk geliyor. Bu ayrılıklar, görevden alınma, istifa veya sözleşmenin sona ermesi yoluyla gerçekleşti.

Ayrılanlar listesinde öne çıkan isimler arasında Javier Aguirre (Meksika), Roberto Martínez (Portekiz), Julian Nagelsmann (Almanya), Ronald Koeman (Hollanda), Zlatko Dalić (Hırvatistan), Marcelo Bielsa (Uruguay) ve Hervé Renard (Tunus) gibi isimler yer alıyor. Bu dikkat çekici durum, futbolun en büyük etkinliği etrafındaki baskıların ve beklentilerin boyutunu yansıtıyor.