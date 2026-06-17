"15 şampiyonluk kazandı"... Real Madrid, yıldız oyuncusuyla karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshetme konusunda anlaştı

Bir basın haberine göre, Real Madrid, bugün Çarşamba günü oyuncularından biriyle, bu yaz karşılıklı rıza ile sözleşmelerini feshetme konusunda anlaşmaya vardı.

Florentino Pérez’in kulüp başkanlığına yeniden seçilmesi ve Portekizli teknik direktör José Mourinho’nun Real Madrid’in başına geri dönmesiyle birlikte kulüpte yaşanan büyük değişiklikler, birçok oyuncunun geleceğine dair belirsizliği artırdı.

José Mourinho’nun gelişi, Dani Ceballos’un Real Madrid’deki durumunu daha da zorlaştırdı; zira birçok haber kaynağı, oyuncunun Portekizli teknik direktörün gelecek sezon planlarında yer almadığını doğruladı.

"AS" gazetesi ise kulüp ile oyuncunun, Ceballos'un Real Madrid'deki kariyerini sonlandırmak üzere ön anlaşmaya vardığını yazdı.

Mourinho, Ceballos'a pek güvenmediğinden Real Madrid yönetimine oyuncunun ayrılmasını kolaylaştırmasını istedi. Ceballos ise sözleşmesinin son yılından feragat etmeye hazır ve istediği herhangi bir kulüple anlaşma yapıp serbestçe ayrılabilecek.

Ceballos’un Real Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar sürse de, bu anlaşma ile sözleşmesi bu yaz sona erecek.

Yıllardır yükselen yıldızını geri getirmek için çaba gösteren Real Betis, oyuncuyu yakından takip ediyor ve birkaç transfer dönemi geçtikten sonra anlaşma nihayet ilerliyor gibi görünüyor.

Ceballos, yetiştiği ve büyüdüğü kulübe dönmeyi her zaman istemişti; hatta birkaç hafta önce, neredeyse kesinleşmiş olan Ajax'a transferinden vazgeçti, çünkü durumun Betis lehine değişebileceğini biliyordu.

Artık serbest oyuncu olacak ve bu sayede Real Betis, transfer bedeli ve maaşlar nedeniyle şimdiye kadar son derece zor görünen bu transferi nihayet tamamlayabilecek.

Kulüp, Ceballos’a dört ila beş yıl arasında bir sözleşme sunmayı planlıyor; böylece oyuncu, Real Madrid’de geçirdiği son sezonda kaybettiği maaşının bir kısmını telafi edebilecek.

Ceballos, 2017 yılında Real Betis'ten Real Madrid'e transfer olmuştu. O yaz, Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda en iyi oyuncu ödülünü kazandıktan sonra, İspanyol futbolunun en parlak genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu.

O zamandan bu yana Real Madrid formasıyla 215 resmi maça çıktı ve aralarında üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (2018, 2022 ve 2024), iki La Liga şampiyonluğu (2022 ve 2024), bir İspanya Kralı Kupası şampiyonluğu (2023), üç Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu (2017, 2018 ve 2022), bir Kıtalararası Kupa şampiyonluğu (2024), iki Avrupa Süper Kupası şampiyonluğu (2022 ve 2024) ve üç İspanya Süper Kupası şampiyonluğu (2018, 2022 ve 2024) kazanarak, son on yılda kulüpte en çok şampiyonluk kazanan İspanyol oyunculardan biri oldu.

Ancak sayısız şampiyonluğuna rağmen, Bernabéu’daki yeri hiçbir zaman garantili değildi. Aslında, ilk sezonlarında yeterince forma şansı bulamadığı için 2019 ile 2021 yılları arasında iki sezon boyunca Arsenal’e kiralandı ve Premier Lig’den daha olgun ve gelişmiş bir oyuncu olarak geri döndü, ancak o dönemde Casemiro, Kroos ve Modrić’ten oluşan çok güçlü bir orta saha üçlüsüne sahip olan Zidane ve Ancelotti’nin ilk onbirinde yer bulmakta her zaman zorlandı; Ceballos, kendisine fırsat verildiğinde bu üçlünün yerini dolduramadı.