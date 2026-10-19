Yunan ekibi Panathinaikos'un orta saha oyuncusu Faslı milli futbolcu Azzedine Ounahi'nin tabi tutulduğu detaylı tıbbi tetkikler, sahalardan uzun süre uzak kalacağını doğrulayan şok bir teşhis ortaya koydu.

Bu pazartesi sabahı yapılan manyetik rezonans görüntüleme sonuçları, Ounahi'nin sağ bacağının arka adalesinde (biseps femoris) üçüncü derece ciddi bir kas yırtığı yaşadığını kanıtladı. Bu sakatlık, spor tıbbı protokollerinde en karmaşık olanlar arasında sınıflandırılıyor.

Faslı Radio Mars sitesi, "Yunan kulübünün çevresine yakın" olarak nitelendirdiği kaynaklara dayanarak, bu tür sakatlıklardan toparlanma süresinin iki buçuk ila üç ay arasında değiştiğini aktardı. Bu da Ounahi'nin, Fas milli takımının önümüzdeki kampına ve Fas'ın Nijer ile 13 ve 17 Kasım 2026 tarihlerinde Fas'ta oynayacağı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamındaki iki maça kesinlikle katılamayacağı anlamına geliyor.

Öte yandan Faslı Hesport sitesi, Yunan "Green Corner" sitesine dayanarak, bu sakatlığın Ounahi'yi Panathinaikos'un 22 Ekim ile önümüzdeki 20 Aralık tarihleri arasında oynanacak 15 maçından uzak tutacağını ve bunun Yunanistan Ligi, Yunanistan Kupası ile UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakalarını kapsadığını aktardı.

Bu süre zarfında Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde 8 maça çıkacak; ayrıca Yunanistan Kupası'nda iki maç ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maç oynayacak.

Ounahi'nin sakatlığı, Panathinaikos'un dün Yunanistan Ligi kapsamında Asteras'ı beşe karşı bir golle yendiği maçta meydana geldi. Ounahi sahadan sedyeyle çıkarıldı; bu görüntü hem Fas taraftarları hem de Yunan takımının taraftarları arasında geniş çaplı bir endişeye yol açtı.

Bu sakatlık, cari sezonun başından bu yana tüm müsabakalarda yer aldığı 8 maçta 3 gol kaydeden Faslı yıldızın çıkışını sekteye uğratmış oldu.