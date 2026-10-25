Sakatlık kabusu, Barcelona'nın eski yıldızı ve şu anda Fransız ekibi Monaco forması giyen Ansu Fati'nin yakasını bırakmadı.

Sport gazetesi, Fati'nin bu Pazar akşamı Fransa Ligi kapsamında oynanan Monaco-Lille maçında yeni bir fiziksel aksaklık yaşadığını aktardı.

Fati sahada yalnızca yaklaşık 15 dakika kalabildi; ardından sağ bacağının arka bölümünde ağrı hissettiği için oyundan çıkarılmasını talep etti.

İlk göstergeler iyimserliğe yer bırakmıyor. Her şey bir kas sakatlığı söz konusu olduğuna işaret ediyor; ancak kesin teşhisi ve beklenen iyileşme süresini öğrenmek için Fati'nin önümüzdeki saatlerde Monaco'da geçireceği tıbbi tetkikleri beklemek gerekiyor.

Ansu Fati sahayı kendi ayaklarıyla terk etti; bu yeni aksaklığın son dönemde kariyerinin en önemli dönemlerinden birinde geldiğinin farkında olarak, belirgin bir hayal kırıklığı içindeydi.

Bu aksaklık, en iyi seviyesini yeniden yakalamaya başlamış olan Ansu Fati için ağır bir darbe anlamına geliyor. Fiziksel sorunlar nedeniyle maçlara çıkamadığı, yaklaşık 4 ay süren gerçek bir sıkıntıyı aştıktan sonra Ansu, süreklilik ve güven duygusunu yeniden kazanmayı başarmıştı.

Son üç maçında iki gol atmasının ardından rakamları iyimserlik veriyordu; bu da onu Avrupa futbolunun en öne çıkan gelecek vaat eden yeteneklerinden biri haline getiren gol içgüdüsünü koruduğunun bir kanıtıydı.

Monaco'daki serüveninin, kariyerinin büyük bir bölümünü etkileyen sakatlık hayaletinden kurtulması için bir fırsat olması bekleniyordu. Forvet, uzun aylar süren belirsizliğin ardından takım içinde yerini bulmaya ve öne çıkan rolünü yeniden kazanmaya başlamıştı.

Şimdi ise oyuncu yeni bir durumla karşı karşıya. Endişe kaynağı yalnızca olası sakatlığın ne kadar ciddi olduğuyla sınırlı değil; aynı zamanda yeniden kazanmak için büyük çaba harcadığı sürekliliği de etkiliyor.

Kesin teşhisi beklerken Ansu Fati, bir kez daha olması gerekenden çok daha tanıdık bir durumla karşı karşıya buluyor kendini. Tünelin sonundaki ışığı görmeye başladığı anlaşılmışken, bedeni onu yeniden yeni bir sınavla baş başa bıraktı.