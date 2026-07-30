15-0'lık galibiyetin ardından: Bayern Münih'in hazırlık maçında beklenmedik olay

Bayern Münih, Almanya sekizinci lig takımlarından Rottach-Egern'i 15-0 mağlup ederek ezici bir galibiyet elde etti.

Bavyera ekibinin gollerini sırasıyla Alexander Pavlovic, Arijon Ibrahimovic, Felipe Chavez, Maicon Cardozo, Armindo Sieb ve Bastian Assumo kaydetti; oyuncuların her biri ikişer gol attı.

Ayrıca Joao Palhinha, Joshua Kimmich ve Skander Nouraj da fileleri havalandırdı.

"The Sun" gazetesi, Rottach-Egern'in hazırlık maçında kulüp muhasebecisini sahaya sürerek tüm dikkatleri üzerine çektiğini aktardı.

Karşılaşmada, Rottach-Egern'in kulüp muhasebecisini 79. dakikada oyuna sokmasıyla alışılmadık bir olaya sahne oldu.

Haberlere göre, Rottach-Egern'in muhasebecisi aynı zamanda polis memuru olarak görev yapıyor ve 2002 yılından bu yana kulübe mensup. Takımının renklerini giyerek sahaya çıkan muhasebecinin klasik bıyığı taraftarların dikkatini çekti.

Bu görüntü, sosyal medya üzerinden hızla yorum yapan futbol taraftarlarını şaşkına çevirdi.

Bir taraftar "Bayern oyuncuları herhalde büyük bir şaşkınlık içindeydi" diye yazarken, bir diğeri "Bu adam, topa dokunmasa bile futbol kariyerinin en iyi karesine sahip olmak üzere" ifadelerini kullandı.

Bir başka yorumda ise "İşte gerçek halk futbolu bu; bir an hesap defterlerinden sorumlusun, bir sonraki an kendini Bayern Münih karşısında yedekten oyuna girerken buluyorsun" denildi.

Bir taraftar da "Açıkçası bu bence çok harika bir şey. Adam 26 yıldır kulüpte ve artık Bayern Münih'e karşı oynadığını söyleyebilir" diye yazdı.