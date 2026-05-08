149 kez milli formayı giyen oyuncu çok kararlı: "Kesinlikle Ajax'a geri dönmek istiyorum"

Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen, Ajax Life'ın düzenlediği bir etkinlikte Ajax'a transfer olmaya sıcak baktığını söyledi.

Görüntülerde, şu anda VfL Wolfsburg ile küme düşme mücadelesi veren Eriksen'e, Siem de Jong ve sunucu Rob van Rossum'un Ajax'a dönüşü hakkında soru sorduğu görülüyor.

"Evet. Kesinlikle istiyorum," diye yanıtladı hücumcu orta saha oyuncusu. Almanya'daki sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor.

Eriksen şu anda 34 yaşında, ancak bu sezon Wolfsburg'da değerini kanıtladı. 29 maçta 3 gol attı. Ayrıca 8 asist yaptı.

Kulüp şu anda on altıncı sırada yer alıyor ve bu sayede şimdilik küme düşme tehlikesinden kurtulmuş durumda, ancak on yedinci sıradaki St. Pauli de aynı puana sahip, ancak gol farkı daha az. Son haftada iki takım birbiriyle karşılaşacak.

Eriksen, kariyerinin başlarında Ajax formasıyla 163 maça çıktı. Amsterdam ekibi için 32 gol attı ve 65 asist yaptı. Daha sonra Tottenham Hotspur ve Manchester United gibi takımlarda forma giydi. Danimarka milli takımında ise 149 maça çıktı.