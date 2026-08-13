The Athletic'in haberine göre Blues bir son tarih belirledi. Buna göre bir kulübün, Arjantinliyi Londra'dan koparmak için cuma günü saat 18.00'e kadar masaya 140 milyon euroya denk gelen bir teklif koyması gerekiyor.

Başta Manchester City olmak üzere Fernandez'e somut ilgi olduğu söyleniyor. Skyblues'un, Elliot Anderson için yapılan 135 milyon euroluk transfer hamlesine rağmen oyun kurucu özellikleri taşıyan bir orta saha daha aradığı belirtiliyor. Hele ki Rodri gibi yıllardır takımın yükünü çeken bir isim kulüpten ayrılabilecek durumdayken.

30 yaşındaki oyuncunun kısa süre önce Real Madrid'e sürpriz şekilde hayır demesinin ardından, İspanyol dünya ve Avrupa şampiyonu yoğun biçimde Barcelona ile anılıyor. Fernandez, Rodri'nin bire bir yerine geçecek bir isim olmasa da kuşkusuz yüksek kaliteye sahip. Bunu, yaz aylarında Pep Guardiola'nın haleflerinin görevine gelen ve daha önce bir buçuk yıl Chelsea'nin kulübesinde yer alan City teknik direktörü Enzo Maresca da biliyor. Bununla birlikte 25 yaşındaki oyuncu, eflatun-beyazlıların da adayları arasında gösteriliyor.

Enzo Fernandez: Chelsea'deki rakamları ne kadar iyi?

Fernandez, Ocak 2023'te Benfica Lizbon'dan Stamford Bridge'e konuşulan rakamlarla 121 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. O tarihten bu yana Chelsea formasıyla 169 maça çıktı ve zaman zaman kaptanlık da yaptı. Toplamda 61 gole doğrudan katkı sağladı. Geride kalan sezonda Fernandez, çalkantılı şartlara rağmen 16 gol ve dokuz asistle dikkat çekti.

Bununla birlikte Fernandez saha dışında da gündem oldu. PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yaşanan elenişin ardından geleceğine ilişkin kamuya açık açıklamaları nedeniyle bir süreliğine hatta kadro dışı bırakıldı. Birkaç gün sonra Arjantin medyasına konuşan Fernandez, Londra'dan ayrılması halinde Madrid'de yaşamaktan memnuniyet duyacağını, çünkü oranın kendisine Buenos Aires'i hatırlattığını vurguladı.

Chelsea'nin kadrosu ise adeta ağzına kadar dolu. Yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki kısmen tuhaf transfer hamlesi ve çok sayıda kiralık oyuncunun geri dönüşü sonrasında, kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Blues'ta 20'den fazla oyuncunun gözden çıkarıldığı belirtiliyor. Orta sahada da takviye yapıldı. Tecrübeli Jordan Henderson'ın (bonservissiz) yanı sıra Aston Villa'dan 138 milyon euro karşılığında Morgan Rogers transfer edilerek futbol tarihinin en pahalı beşinci transferine imza atıldı.

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