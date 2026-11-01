Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, takımının bu Pazar akşamı Premier Lig'in dokuzuncu haftasında Liverpool karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetten duyduğu gururu dile getirerek, Arsenal'li oyuncuların mücadele ruhunu övdü.

Arsenal, Premier Lig'de Anfield'da Liverpool'a karşı yaşadığı tıkanıklığı aştı; zira Arsenal'in bu sahadaki son galibiyeti 2012 yılına dayanıyordu.

Arteta, "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son derece gururluyum. 14 yıl geçti, bu uzun bir süre. Bugün kulübe mensup herkesi son derece gururlandırdığımızdan eminim. Sadece galibiyetle değil, onu elde etme şeklimizle ve gösterdiğimiz mücadele ruhuyla da."

Sözlerine şöyle devam etti: "Dört gün önce olanlara bakarsak, yenmeniz gereken bir takıma kaybedip kupadan elenmek. İşte bu oyunun büyülü tarafı; sizi çok kötü yerlere sürükleyebilir, ama dört gün sonra tarihi bir şey yaratma fırsatı önünüze çıkar ve biz de bunu başardık."

"BBC" kanalının aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçın gidişatı çok hızlı değişiyor. Hücum tarzları çok özel, hatalı bir uzaklaştırma ya da hatalı bir taçtan bile dikine ataklar geliştirebiliyorlar; işte bu onların avantajı. Anında karşılık vermeye hazır olmanız, ceza sahanıza doğru koşan dört ya da beş oyuncuya karşı savunma yapmak için 60 metre mesafe kat etmeniz gerekiyor."

Şöyle devam etti: "Bunu konuştuk ve o hareketlerde elimizden gelenin en iyisini yaptık; kimi zaman yüksek kalitede, kimi zaman daha düşük kalitede, ve savunmamızda bir kaos yarattık."

Sözlerine şöyle ekledi: "Ama bence genel olarak oyuncuları da övmemiz gerekiyor; böyle bir performans sergileyen bir takımı yenmek, hem de Fleetwood maçının ardından oluşan psikolojik durumda, kazanan bir takımın yapması gereken şeydir."

İspanyol teknik direktör, Anfield'ın atmosferi hakkında ise şunları söyledi: "Bu deneyimi yaşamak zorundasınız, aksi takdirde kazanamazsınız. Geçmişte benzer deneyimler yaşadık, ama bunu sürdüremedik. Hatalar yapıyorduk, ya da ceza sahası içindeki oyunu yanlış okuyorduk, ya da bazen şans onlardan yana oluyor ve bir gol atıyorlardı, ama biz maçı kazanamıyorduk. Bugün tüm bu etkenler bir araya geldi, biraz da şansla birlikte, ve onlara zarar vermek için doğru anlarda kaliteye sahiptik."

Alexander Isak'ın formasının çekilmesi nedeniyle Liverpool lehine penaltı verilmemesi konusunda ise: "Hayır, onu görmedim."

Bu galibiyetin şampiyonluk yarışı açısından anlamı hakkında şunları açıkladı: "Bugün çok erken. Bu harika galibiyetin tadını oyuncular ve teknik ekiple birlikte çıkaralım, yarın ise Prag'da (Şampiyonlar Ligi'ndeki Slavia Prag maçı) bir başka büyük geceye hazırlanmaya başlayacağız."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Son derece gururluyum; bu, elde etmeye çalıştığımız bir şey. Gerçekleştirmek istediğimiz meydan okuma ve görev bu. Uzun yıllardır başaramadığımız bir şey olduğunda kazanmayı seviyorum. Chelsea ve Manchester United'a karşı deplasmanda da durum aynıydı. Bütün bunların üstesinden gelebilmek, işte hedef ve motivasyon bu, ve yaptığımız şeyin sebebi de bu."