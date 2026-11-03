West Midlands Polisi, cumartesi günü Coventry City ile Sunderland arasında oynanan Premier League maçında yaşanan bir kamu düzeni ihlaline ilişkin soruşturma kapsamında 14 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığını ve kefaletle serbest bırakıldığını doğruladı. Olay, 2017'de hayatını kaybeden genç Sunderland taraftarı Bradley Lowery ile alay edildiği iddiasıyla ilgiliydi.

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Rahatsız edici videonun ardından 14 yaşındaki çocuk kefaletle serbest bırakıldı

Hafta sonu internette yayılan görüntülerde, Coventry Building Society Arena’nın ev sahibi tribünündeki bir taraftarın Bradley Lowery’nin fotoğrafını gösteren bir akıllı telefonu havaya kaldırdığı görüldü. Cumartesi günü oynanan 3-1’lik maç sırasında bu kişinin ekranı işaret ederek deplasmana gelen Sunderland taraftarlarına doğru alaycı biçimde gülümsediği görüldü. Nöroblastom adı verilen nadir ve agresif bir çocukluk çağı kanseriyle mücadele eden Lowery, 2017’de altı yaşındayken hayatını kaybetti.

Maçın ardından 14 yaşındaki bir erkek çocuk pazar günü yetkililere teslim oldu. West Midlands Polisi, salı günü yaptığı açıklamada çocuğun yasal durumunu şöyle doğruladı: “Coventry’de kamu düzenini ihlal ettiği şüphesiyle gözaltına alınan bir erkek çocuk, belirli şartlara bağlı olarak kefaletle serbest bırakıldı.”

Gemma Lowery: “Yüreğim acıyor”

Bradley’nin annesi Gemma, Bradley Lowery Foundation aracılığıyla dokunaklı bir mesaj yayımlayarak “güzel oğlunun” yalnızca “nefretle değil, sevgiyle hatırlanmayı hak ettiğini” vurguladı.

“Böylesine güzel bir anının bu kadar acımasızca kullanıldığını görmek gerçekten yüreğimi acıtıyor” dedi. “Biz, Sunderland’ı iç saha ve deplasmanda takip eden, futbolu seven bir aileyiz. Futbolda takılmalara karşı değilim ama kanserden ölen bir çocukla alay etmek takılmak sayılabilir mi?

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“Umarım kulüp uygun adımları atar ve bu gencin ailesi, yaptıklarının ne kadar incitici olduğunu anlamasına yardımcı olur. Ona nefret yöneltilmesini istemiyorum, bu yüzden lütfen, lütfen bunu yapmayın. Tek istediğim, yaşananlardan ders çıkarması.”

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Kulüpler ve polis, kamuoyundaki tepkiye yanıt verdi

Olay, futbol camiasında anında tepkiye yol açtı. Emniyet yetkilileri, konunun ciddiyetle ele alındığı konusunda kamuoyuna güvence vermek için hızla harekete geçti.

West Midlands Polisi, pazar günü yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu videonun toplumda ve mağdurun ailesinde yarattığı üzüntü ve öfkenin farkındayız. Polislerimiz soruşturmamızdaki gelişmeler hakkında aileyi bilgilendiriyor ve iki futbol kulübüyle yakın iş birliği içinde çalışıyor.”

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Coventry City de sosyal medyada hızla yayılan görüntülere ilişkin tutumunu net biçimde ortaya koydu. Kulüp, “Saldırgan davranışlara müsamaha göstermiyoruz. Atılacak uygun adımları belirlemek için ilgili yetkililerle görüşeceğiz” açıklamasını yaptı.

Soruşturma ve kulübün olası yaptırımlarına ilişkin süreç sürüyor

West Midlands Polisi soruşturmasını tamamlarken 14 yaşındaki çocuk, açıklanmayan şartlara bağlı olarak kefaletle serbest kalmaya devam ediyor. Coventry City, olası stadyum yasaklarına veya kulüp içi disiplin tedbirlerine karar vermeden önce polis soruşturmasının sonuçlarını bekleyecek. Hem yetkililerin hem de kulüplerin hızlı tepkisi, İngiliz futbolunun stadyumlarda acı olayları hedef alan tezahüratlara ve saldırgan davranışlara karşı sıfır tolerans yaklaşımını sürdürdüğünü gösteriyor.