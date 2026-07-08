14. kurban… Dünya Kupası’na veda ettikten sonra yeni bir teknik direktör görevinden ayrıldı

2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenin sona ermesinin ardından milli takım teknik direktörlerinin görevlerinden ayrılma dalgası devam ediyor. Hırvatistan Futbol Federasyonu, teknik direktör Zlatko Dalić döneminin sona erdiğini duyurdu; böylece Dalić, turnuvanın başlamasından bu yana görevinden ayrılan 14. teknik direktör oldu.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, “X” platformundaki hesabı üzerinden yayınladığı resmi açıklamada, “Mütevazı bir başlangıç… Unutulmaz bir yolculuk… Gurur verici bir veda” ifadesini kullandı ve ardından, yaklaşık dokuz yıl boyunca milli takımı tarihinin en başarılı dönemlerinden birine taşıyan Dalić’e teşekkür etti.

Açıklamada ayrıca şunlar da yer aldı: “Her şey için teşekkür ederiz… Zaferler, başarılar, turnuvalara katılım, madalyalar, birlik, saygı ve saha içinde ve dışında Hırvatistan için mücadele etme konusundaki sürekli kararlılığın için. Sonuçlar antrenörlük yeteneklerini ortaya koyarken, oyuncularından, teknik ekibinden ve hatta rakiplerinden gördüğün saygı ise kişiliğinin en iyi kanıtıdır."



Dalic ise ayrılma kararının kariyerindeki en zor karar olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Her zaman, ülkemi temsil etmekten daha büyük bir onur olmadığını söylerdim; bundan daha güzel ya da daha fazla sorumluluk gerektiren bir işim olamazdı. Göreve geldiğimde oyuncuların kalitesine ve kendime güveniyordum, ancak yaklaşık dokuz yıl boyunca başardıklarımızın hepsini hayal etmeye bile cesaret edemezdim.”

Ve şöyle devam etti: “Her zaferden, her eleme turuna kalışımızdan, üç madalyadan ve Dünya Kupası’nda İngiltere ve Brezilya’yı yenmemiz gibi Hırvat futbol tarihine geçen gecelerden ne kadar gurur duyduğumu kelimelerle ifade edemem; ancak en çok gurur duyduğum şey, milli takım içinde ve Hırvat halkıyla birlikte yarattığımız birlik ruhudur.”

Hırvat teknik direktör, teknik, sağlık ve idari ekibinin üyelerine, federasyon yönetimine, taraftarlara, medyaya ve ailesine teşekkür ederek, bu başarıların onların desteği olmadan gerçekleşemeyeceğini vurguladı.

Ayrıca oyuncularına da dokunaklı bir mesaj gönderdi ve şöyle dedi: “Kaptanımız Luka Modrić’ten, Rusya Dünya Kupası’ndan beri benimle birlikte olan tecrübeli oyunculara ve sorumluluk almaya başlayan yeni nesile kadar, harika bir oyuncu ve insan grubuna liderlik ettiğim için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Hırvatistan’ı her şeyin üstünde tuttukları ve milli takımı temsil etmenin anlamını her zaman gösterdikleri için onlara teşekkür ediyorum.”

Dalić, son günlerde aldığı büyük desteğin ayrılma kararını yeniden düşünmesine neden olduğunu ancak bu dönemi sonlandırmanın zamanının geldiğini hissettiğini açıkladı ve şunları ekledi: “Hırvat futbolunun en büyük başarılarına katkıda bulunduktan sonra gururla ayrılıyorum ve halefime, milli takıma ve Hırvat futboluna daha fazla başarılar diliyorum.”



Dalic, Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılan teknik direktörler listesine en son katılan isim oldu. Böylece bu sayı, Sabri Lemoshi, Hervé Renard (Tunus), Miroslav Kubík (Çekya), Steve Clarke (İskoçya), Cemal El-Salamy (Ürdün), Marcelo Bielsa (Uruguay), Ronald Koeman (Hollanda), Julian Nagelsmann (Almanya), Sebastián Picassisi (Ekvador), Vladimir Petković (Cezayir), Hong Myung-bo (Güney Kore), Carlos Queiroz (Gana) ve Javier Aguirre (Meksika).

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