İspanyol Carlos Alcaraz, Rus Roman Safiullin karşısında set vermeden 3-0'lık (6-4, 6-4, 6-4) ikna edici bir galibiyet elde ederek ABD Açık'ın ilk turunda güçlü bir dönüş yaptı ve sakatlık nedeniyle yaşadığı uzun aranın ardından rekabete hazır olduğunu ortaya koydu.

Geçtiğimiz nisan ayından bu yana bileğindeki sakatlık nedeniyle kortlardan uzak kalan Alcaraz, 139 gün sonra ilk tekler maçına çıktı; bu maç, seviyesi ve büyük turnuvaların atmosferine hızlıca dönüp dönemeyeceği konusundaki merakla takip edildi.

İspanyol oyuncu maç boyunca iyi bir görüntü çizdi ve en dikkat çekici silahlarından biri olan güçlü forehand vuruşlarından yararlanarak 20'den fazla sayı kazandıran vuruş kaydetti; ayrıca Rus rakibi karşısında kritik anlarda servis kırma fırsatlarını değerlendirmeyi başardı.

Alcaraz, yedinci oyunda güçlü bir forehand vuruşuyla Safiullin'in servisini kırdıktan sonra kritik anlarda kendi servisini koruyarak öne geçti ve ilk seti 6-4 kazandı.

İkinci sette servisini kaybederek başlayan Alcaraz, üçüncü oyunda rakibinin servisini kırarak hızlıca karşılık verdi; ardından yedinci oyunda çizgiye yaptığı isabetli bir vuruşla yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve seti aynı skorla tamamladı.

İspanyol, hücum gücünden yararlanarak üçüncü sette de kontrolü eline aldı, güçlü bir forehand vuruşuyla Safiullin'in servisini kırmayı başardı ve üstünlüğünü koruyarak maçı 3 sette kazandı.

Alcaraz maçın ardından şunları söyledi: "Son beş ay benim için son derece zorluydu. Rekabeti, taraftarları ve enerjiyi özledim; rekabeti özledim, her şeyi özledim."

Alcaraz, turnuvaya kısa bir hazırlık olarak geçen hafta Serena Williams ile karışık çiftler müsabakalarında yer almış, ardından Arthur Ashe kortunun büyük turnuvalara dönüşünü coşkuyla karşılayan taraftarlarının görkemli karşılamasıyla tekler müsabakalarına geri dönmüştü.

Alcaraz maç boyunca bazı şüpheler yaşadığını itiraf ederek şöyle konuştu: "Maç boyunca bazı şüpheler vardı, yalan söylemeyeceğim. Her şeyi unutmaya çalıştım ve keyif almaya çalıştım."

Bu galibiyetle Alcaraz, turnuvanın ikinci turuna adını yazdırdı ve burada, uzun aranın ardından seviyesini ne ölçüde yeniden kazandığının yeni bir sınavı olacak olan Portekizli Jaime Faria ile karşılaşacak.