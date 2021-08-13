135 milyon euro'ya alınmıştı, maaşını bile Barcelona'ya ödeterek ayrılacak!

Ekonomik krizdeki Barcelona kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birini maaşını da ödeyerek göndermek üzere.

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den 18.5 milyon euro karşılığında Vedat Muriqi'yi transfer eden Simone Inzaghi yönetiminde geçen sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Lazio, dünyaca ünlü teknik direktör Maurizio Sarri yönetiminde gireceği yeni sezon öncesinde transferde yaptığı atakla dikkat çekiyor.

İçinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle Lionel Messi ile yollarını ayırmak zorunda kalan Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'nun menajerler aracılığıyla İtalyan ekibine önerildiği belirtilirken, Lazio cephesi bu öneriyi masaya yatırmaya başladı. Kariyeri düşüş evresine geçen 29 yaşındaki yıldız ise şimdilik Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmamak için bu öneriye mesafeli görünüyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Lazio'nun Coutinho'yu maaşının yarısını ödeyerek kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Katalan ekibi de Coutinho'nun 9 milyon euro'luk net maaşının yarısını ödemeye hazır.

Premier Lig'e yakın

Coutinho'nun Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin yakın bir dostu olan menajeri Kia Joorabchian bu transfer operasyonunda başrolü oynasa da Lazio'nun mali problemleri bu transferi şu anda zora sokuyor.

Daha önce anlaşmaya vardığı Elseid Hysaj'a bile mali problemlerden dolayı imza attıramayan Lazio'nun kısa bir süre içerisinde 20 milyon euro'luk kaynak bulması gerekirken, Barcelona ve Coutinho'nun acil bir çözüm istemesi bu transferde oyuncuya ilgi gösteren Premier Lig takımlarının daha avantajlı olmasına neden oluyor.

Barcelona'ya Ocak 2018'de Liverpool'dan 135 milyon euro karşılığında transfer olan Coutinho, La Liga'd bir türlü beklentileri karşılayamamıştı. 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Bayern Münih forması giyen Coutinho, daha önce Inter formasıyla Serie A'da üç sezon boy göstermiş ve toplam 27 maçta şans bulmuştu.

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