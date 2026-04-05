135 gün sonra... Anlaşma, Rodgers'ın El-Kadisiya'ya karşı kurduğu savunmayı yıktı

Al-Qadisiyah kulübünün teknik direktörü İrlandalı Brendan Rodgers, Pazar akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasının son maçında Al-Ittifaq'a karşı alınan şaşırtıcı yenilginin ardından büyük bir şok yaşadı. Bu sonuç, her iki takımın taraftarlarını şaşırttı ve Rodgers yönetimindeki Al-Qadisiyah'ın performansı hakkında geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Al-Qadisiyah, 60 puanla dördüncü sırada kalırken, Al-Ittifaq ise 42 puana yükselerek Roshen Ligi sıralamasında yedinci sıraya yerleşti.

Bu, Rodgers yönetimindeki Al-Qadisiyah'ın Roshen Ligi'ndeki ilk mağlubiyeti oldu. Takım, bu sezon ligdeki ilk 17 maçında mağlubiyet yaşamamıştı.

Ayrıca bu, 21 Kasım 2025'te Al-Ahli'ye yenildiğinden beri Doğu ekibinin Roshen Ligi'ndeki ilk mağlubiyeti oldu.

Al-Ittifaq, 135 gün süren direnişin ardından Rodgers'ın Al-Qadisiyah'taki kalesini yıkmayı başardı ve doğu ekibi şampiyonluk yarışında bir adım geriye düştü.