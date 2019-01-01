134 yıllık Bury Futbol Kulübü'ne ihraç şoku

Finansal sıkıntılarla boğuşan Bury Futbol Kulübü, 125 yıldır oynadığı İngiltere Futbol Ligi'nden ihraç edildi.

İngiltere Futbol Ligi (EFL) yönetimi, 134 yıllık bir tarihe sahip olan Bury Futbol Kulübü'nü ihraç etme kararı aldı.

Premier Ligi'nin altındaki üç bölgeyi yürüten İngiliz Futbol Ligi, Kuzey-Batı İngiltere'deki iki takımın satılması veya çalışmaya devam etmek adına yeterli fonu temin etmeleri için 27 Ağustos Salı günü saat 17:00'a kadar süre vermişti.

Başkan Steve Dale, kulüp borçlarını ödeyebileceği ve ligde kalabilecek kadar bir bütçeye sahip olacakları; bunu yapamazsa da alabilecek birine kulübü satacakları bir plan bulmak zorundaydı.

Verilen zamandan kısa bir süre önce devir işlemleri başarısızlığa uğradı. Son dakikalarda başka satın alma teklifleri sunulmasına rağmen EFL kurulu, 27 Ağustos Salı gecesi Bury'nin lig ile olan bağlantısının sona erdiğini bildirdi. 134 yaşındaki kulüp, 1992'den beri Maidstone'dan sonra İngiltere Futbol Ligi'nden ihraç edilen ilk takım oldu.

Aynı tehlikeyi yaşayan bir başka İngiliz kulübü ise Bolton Wanderers. Satış süreci için 14 gün mühlet verilen Bolton, koşulları yerine getiremezse Bury gibi ihraç edilecek.

EFL Yönetim Kurulu Başkanı Debbie Jevans, “Bugün, şüphesiz ki ligin yakın tarihinin en karanlık günlerinden biri. EFL, bu sonuçtan kaçınmak için kararlı bir şekilde, yılmadan çalıştı. Bu kararı vermek zorunda olmamız gerçekten yürek burkan bir durum oldu" açıklamalarını yaptı.

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En çok maç yapan 6 kulüpten biri

İngiltere'nin en eski kulüplerinden olan ve 1885'te kurulan Bury, 1894'te ilk kez ligde boy gösterdi ve o dönemden beri 4852 maç yaptı. İngiltere Futbol Ligi'nde Bury'den daha fazla maça çıkan yalnızca 5 takım var: Notts County, Preston, , Wolverhampton ve Derby.

Bunun yanı sıra Bury, 2005'te İngiltere'nin 4 liginde ayrı ayrı olarak 1000 gole ulaşan ilk kulüp olmayı başardı: