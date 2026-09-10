Bayern Münih, kendi sahasındaki Avrupa maçlarında hakimiyetini sürdürdü ve Şampiyonlar Ligi grup aşaması veya lig aşamasında evinde yenilmeme serisini 39 maça çıkardı.

Bu, perşembe akşamı lig aşamasının ilk haftasında Norveç ekibi Bodö/Glimt karşısında alınan farklı galibiyetin (5-0) ardından geldi.

Bayern, maça bu aşamada kendi sahasındaki son 38 karşılaşmasını mağlubiyetsiz geçen bir siciliyle çıkmıştı; söz konusu seri, Aralık 2013'te Manchester City karşısında alınan (3-2) yenilgiden bu yana devam ediyordu.

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Bu seri boyunca Bavyera ekibi, "Squawka" istatistik ağının verilerine göre, herhangi bir yenilgi almadan 37 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 13 yıldır süregelen bu rekoru korudu.

Bayern adına golleri 47. dakikada Jamal Musiala açmış, ardından Harry Kane 61. dakikada kafayla ikinci golü eklemiş, sonrasında Alphonso Davies 77. dakikada ceza sahası dışından sert bir şutla ev sahibinin üstünlüğünü artırmıştı.

Bayern'in beş golünü ise 83 ve 90+2. dakikalarda kaydettiği iki golle Michael Olise tamamladı. Böylece Alman ekibi Avrupa serüvenine büyük bir galibiyetle başladı ve ilk haftanın ardından, son iki sezonun kupa sahibi Paris Saint-Germain'in gol averajıyla gerisinde ikinci sırada yer aldı.

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