Atres Media medya grubu bugün Salı günü yaptığı resmi açıklamada, gazeteci Josep Pedrerol ile şirketin “karşılıklı anlaşma” yoluyla mesleki ilişkilerini sonlandırmaya karar verdiklerini duyurdu.

Böylece, İspanyol televizyonunun en ünlü iki spor programı olan “El Chiringuito” ve “Jugones”in başında geçirilen on yılı aşkın bir süreye son verildi.

"Marca" gazetesine göre, veda töreni 20 Temmuz'da, Dünya Kupası finali vesilesiyle "El Chiringuito" programının özel bir bölümünün yayınlanmasıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Böylece, 13 yıl süren bir işbirliği sona eriyor; bu süre zarfında gece programı, televizyon ve dijital platformlarda en çok izlenen spor programlarından biri olarak yerini sağlamlaştırdı.

Atres Media şirketi yaptığı açıklamada, "El Chiringuito" programının bu süre zarfında "geniş bir izleyici kitlesine sahip ve etkisi televizyon sınırlarını aşan bir spor haberleri ve tartışma programı" haline geldiğini vurguladı ve programın "üst üste ikinci yıl kategorisinde öncü bir program olarak" sezonu tamamladığını da belirtti.

Grup ayrıca, Pedrerol’un “La Sexta” kanalında sunduğu “Xojonis” programının öğleden sonra spor haberleri alanında bir referans noktası olduğunu ve rakiplerini sürekli geride bıraktığını vurguladı.

Josep Pedrerol ise basın açıklamasında yer alan birkaç sözle izleyicilere veda etmek istedi: “Tamamen özgürce çalıştığımız muhteşem on üç yıl oldu. Eğer özel haberler ve en iyi tartışmaların yanı sıra, ‘El Chiringuito’ programıyla her akşam izleyicilere keyif verip yüzlerine bir gülümseme kondurabilmişsek, bundan büyük mutluluk duyarız. Öğle saatlerinde ise ‘Xujonis’ programıyla çok yönlü spor haberlerinin referans noktası haline geldik.”

Öte yandan, Atres Media Audiovisual şirketinin CEO’su José Antonio Anton, gazeteci ve ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalara minnettarlığını dile getirerek şunları söyledi: “13 yıllık ortak çalışmanın ardından, Josep Pedrerol ve ekibine bu süre zarfında sergiledikleri profesyonellik, bağlılık ve elde ettikleri başarılar için teşekkür etmek istiyoruz. Karşılıklı bir anlaşmaya vardığımız için bu aşamayı memnuniyetle sonlandırıyoruz ve gelecekteki çabalarında kendilerine başarılar diliyoruz.”