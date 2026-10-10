Hilal'in yabancı oyuncuları, Suudi Roshn Ligi'nde geleneksel rakip Ittihad'a karşı oynanan Klasiko maçında, tam 13 yıl aradan sonra yeni bir tarih yazdı.

Hilal, bugün cumartesi günü Suudi başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da iki takımı Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında bir araya getiren maçta ezeli rakibi Ittihad'ı 3-2 mağlup etti.

Hilal'in gollerini 11. dakikada Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli, 30. dakikada İngiliz forvet Ollie Watkins ve 64. dakikada Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville kaydetti.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, Hilal'de 3 farklı yabancı oyuncunun Suudi Roshn Ligi'ndeki Ittihad'a karşı oynanan Klasiko maçında gol atması, tam 13 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleşti.

Bunun yaşandığı ilk ve son kez, Hilal'in Ittihad'ı 2013-2014 sezonu Suudi Ligi müsabakaları kapsamında 5-2 mağlup ettiği Eylül 2013'tü.

O dönemde Fransız Adil Hermach ve Güney Koreli Jo Sung-hwan Hilal adına birer gol kaydederken, Brezilyalı Thiago Neves ise iki gol attı.

Hatırlatmak gerekirse bu galibiyet, Hilal'in puanını 21'e yükselterek Suudi Ligi puan tablosunun zirvesine taşıdı; Hilal, Kadisiye ve Nassr'ın iki puan önünde yer alıyor. Ittihad ise 17 puanda kalarak dördüncü sırada bulunuyor.