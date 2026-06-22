"13 Altın Top ödülünü hak etmişti"... Messi, kariyeri boyunca haksızlığa mı uğradı?

Suudi milli takımının eski yıldızı Abdu Atif, Arjantinli Lionel Messi’nin kazandığı bireysel ödüller konusunda tartışmayı yeniden alevlendirdi. Atif, “Tango’nun kaptanının kariyeri boyunca kazandığı Altın Top ödüllerinden çok daha fazlasını hak ettiğini” vurguladı.

Atif’in açıklamaları, Messi’nin Avusturya karşısında sergilediği çarpıcı performansın ardından geldi. Messi, bu maçta iki gol atarak Arjantin milli takımını 2-0’lık galibiyete taşıdı ve takımını 2026 Dünya Kupası’nın son 32 turuna taşıdı. Ayrıca, 18 golle Alman Miroslav Klose’yi geçerek Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını tek başına ele geçirdi.

Atif, "Al Arabiya" kanalında yaptığı açıklamada, "Messi'nin döneminde yaşamış olmak, Allah'ın bana bahşettiği nimetlerden biri" dedi. Ardından ise "Bu yıldızın nasıl oldu da sadece 8 Altın Top ödülü aldığını anlamıyorum, 12 ya da 13 almalıydı" diyerek büyük tartışma yaratan bir açıklama yaptı.

Soru işaretleri uyandıran rakamlar

Atif’in açıklamaları, Messi’nin kaç kez Altın Top ödülünü hak ettiği konusundaki eski tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Özellikle de Arjantinli yıldızın 20 yılı aşkın bir süredir zirvede kalarak gol, asist, takım ve bireysel şampiyonluklar konusunda rekorlar kırması bu tartışmayı daha da alevlendirdi.

Messi taraftarlarının büyük bir kısmı, ödülü kaçırdığı bazı yılların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor; özellikle de Barcelona veya Arjantin Milli Takımı ile olağanüstü performanslar sergilediği halde ödülün diğer rakiplere gittiği yılları kastediyorlar.

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Messi’nin arkasında, ebedi rakibi ve Real Madrid’in tarihi golcüsü Cristiano Ronaldo, 5 Altın Top ile yer alıyor. İkisi arasında 2008’den 2018’e kadar süren rekabetin ardından, Arjantinli yıldız futbol tahtındaki hakimiyetini pekiştirdi.

Maradona ve kaçırılan Dünya Kupası

Atif, sadece Altın Top'tan bahsetmekle kalmadı, aynı zamanda merhum efsane Diego Maradona'nın, 2010 Dünya Kupası sırasında Messi'nin büyük bir fırsatı kaçırmasına neden olduğunu da belirtti.

Eski Suudi yıldız, Maradona’nın Arjantin milli takımının başına geçtiğinde, hem Messi’ye uyguladığı büyük baskı hem de turnuvayı teknik açıdan yönetme şekliyle ona zarar verdiğini söyledi ve o turnuvanın, Tango’nun kaptanının kariyerinde kaçırılan fırsatlardan biri olduğunu belirtti.

Messi, 2026 Dünya Kupası’nda tarihe adını yazmaya ve rekorları birbiri ardına kırmaya devam ederken, futbolseverler arasında şu soru hâlâ gündemde: Arjantinli yıldızın sergilediği olağanüstü kariyer için 8 Altın Top ödülü yeterli miydi, yoksa tarih ona hak ettiği değeri tam olarak vermedi mi?