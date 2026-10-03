Çek Cumhuriyeti Millî Takımı Teknik Direktörü Santi Denia, İspanya karşısında 3-1'lik mağlubiyete rağmen oyuncularının performansından gurur duyduğunu ifade ederek, takımın maç boyunca elinden gelenin en iyisini ortaya koyduğunu vurguladı. Karşılaşmada Çek Cumhuriyeti'ne 2-2'lik beraberliği getirebilecek olan tartışmalı bir gol iptal edildi.

Denia, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Ortaya koyduğumuz çalışmadan son derece gurur duyuyoruz. Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptı ve bu şekilde devam etmeliyiz."

Çek Cumhuriyeti'nin teknik direktörü, iptal edilen gole de değindi ve hakem kararı hakkında bir tartışmaya girmeyi reddederek şöyle konuştu: "Hakeme saygı duyuyorum, bu son derece karmaşık bir iş ve hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Pablo bana golden önce bir faul çaldığını söyledi; maç sırasında ve gerginlikle birlikte bazı itirazlar oldu. Hepsi bu."

Denia, Çek Millî Takımı'nın gösterdiği gelişmeyi övdü ve İspanya karşısındaki tecrübenin önümüzdeki dönemde takıma faydalı olacağını vurguladı.

Şunları ifade etti: "Takımın çalışmasından ve performansından son derece memnunuz. Salama'nın takımı sürekli bir gelişim içinde ve en önemli şey bağlılık. Bir takım olarak büyümek için en uygun zaman bu ve bu zorlu tecrübe, gelecekteki Milletler Şampiyonası'nda bize fayda sağlayacak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Gelişmemiz gerekiyor ve ben de bunun bir parçasıyım. Yapmamız gereken çok iş var."

Denia ayrıca maçı çevreleyen atmosfere de değinerek, İspanya Millî Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente ile uzun yıllara dayanan ilişkisine dikkat çekti: "Pek çok şey için zaman yoktu. Federasyondaki herkesi tanıyorum ve onun ne kadar geliştiğini biliyorum."

Sözlerini, maçın ardından de la Fuente ile yaptığı kucaklaşmaya değinerek tamamladı: "Luis ile kucaklaşmam, zorlu zamanlar da yaşanan 12 yıllık bir dostluğun kucaklaşmasıdır. Bu bir uyum dönemi ve hepinizin bunun tadını sonuna kadar çıkarması gerekiyor."

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