124 yıl: Real Madrid'in yıldızı Barcelona'nın enkazı üzerinde tarihe geçti

Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona karşısında aldığı galibiyet, İspanya Ligi yarışında sadece üç puandan ibaret değildi; aynı zamanda El Clasico tarihine kazınacak tarihi bir başarıyı da beraberinde getirdi. Çünkü Madrid ekibinin yıldızlarından biri, bu Madrid üstünlüğü gecesini fırsat bilerek İspanyol futbolunun en köklü mücadelesinin tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Tribuna sitesinin yayımladığına göre, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin, tarihe adını en görkemli şekilde yazdırdı; El Clasico'nun 124 yıllık tarihinde, Barcelona karşısında çıktığı ilk beş maçta en az 4 galibiyet elde eden ilk kaleci oldu.

Bu başarı, Real Madrid'in dün Pazar günü İspanya Ligi müsabakaları kapsamında Katalan rakibini 2-1 yenmesinin ardından geldi. Böylece Ukraynalı kaleci, iki takım arasındaki mücadelelerde kendine ait seçkin sicilini güçlendirmeye devam etti.

Lunin'in Barcelona karşısında Real Madrid kalesini koruduğu beş maçta, Madrid ekibi dört galibiyet elde etti. Bu seri, Ekim 2022'deki 3-1'lik galibiyetle başladı; ardından Ocak 2024'te 4-1'lik, aynı yılın Nisan ayında 3-2'lik galibiyetler geldi, en son ise Ekim 2026'da yeniden 2-1'lik bir üstünlük sağlandı.

Ukraynalı kalecinin kalede olduğu sırada Real Madrid'in aldığı tek yenilgi ise Ekim 2024'te geldi; Madrid ekibi o maçta Barcelona karşısında 4-0 mağlup oldu.

Böylece Lunin, ezeli rakipler arasındaki mücadeleler siciline adını iyice yerleştirdi; Real Madrid'e geleneksel rakibi karşısında yeni bir üstünlük kazandıran son galibiyetten de yararlandı.

Bu başarı, Madrid ekibinin yedek kalecisi büyük maçlarda sahne alma kabiliyetini kanıtlamaya devam ederken Lunin'e ek bir moral desteği sağlıyor; böylece adı, futbol dünyasının en ünlü ve en heyecan verici müsabakalarından birinde yeni bir tarihi rakamla anılır oluyor.











