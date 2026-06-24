120 milyon... Barcelona, Suudi Arabistan'ın Rafeina için yaptığı teklife yanıt verdi

Barcelona, Suudi Arabistan ligindeki kulüplerin ilgisini göz ardı ederek, Brezilyalı Rafeina’yı önümüzdeki yaz transfer döneminde satma fikrini kesin bir dille reddetti.

Tekrarlayan sakatlıklarına ilişkin endişeler artmasına rağmen, "Fichajes" sitesi "Marca" gazetesine atıfta bulunarak, Barcelona'nın 29 yaşındaki Rafeina'yı gelecek planlarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ve kulüp yönetiminin, ister Al-Hilal, ister Al-Nassr, ister başka bir Suudi kulübü olsun, onun transferi için yapılacak hiçbir teklifi dinlemeye hazır olmadığını bildirdi.

Haberde, Roshen Ligi’ne yeni yükselen Neom kulübünün Rafeina’yı transfer etmek için devasa bir teklif sunduğu ortaya çıktı: 100 milyon avro sabit ücret artı 20 milyon avro değişken ücret.

Anlaşmanın ekonomik etkisine rağmen, Barcelona kulübünün yanıtı anında geldi: Rafeinha'nın dokunulmaz bir unsur olduğu ve en büyük önceliğin spor projesinin ve takımın istikrarı olduğu belirtildi.

Dengesiz performansı ve tekrarlanan sakatlıklarla geçen sezona rağmen – en sonuncusu Dünya Kupası sırasında Brezilya milli takımında arka diz tendonunda yaşanan sakatlıktı – Barcelona, oyuncunun formunu geri kazanabileceğine inanıyor, özellikle de ayrılma niyeti göstermediği için.

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