Inter Miami, lig lideri Nashville karşısında cumartesi günü oynanan maçta 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin üst üste üçüncü penaltısını kaçırdığı karşılaşmada takımı üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Messi, 23. dakikada Inter Miami'ye skoru 1-1'e getirme fırsatını kaçırdı. Nashville kalecisi Brian Schwake, oyuncunun sağ alt köşeye yolladığı vuruşu kurtardı; seken topu Sergio Reguilón ağlara gönderdi ancak video teknolojisi incelemesinin ardından, vuruş yapılmadan önce oyuncuların ceza sahasına girmesi nedeniyle gol iptal edildi.

"ESPN" ağının istatistiklerine göre, bu, Messi'nin 2014'ten bu yana üst üste üç penaltıyı gole çeviremediği ilk kez oldu.

Arjantin kaptanı, bu yaz Dünya Kupası finallerinde milli takımıyla iki penaltı kaçırmıştı; ilki grup aşamasında Avusturya karşısında, ikincisi son 16 turunda Mısır karşısında oldu.

Bu kaçan penaltı, Messi'nin ABD Profesyonel Ligi'nde 13 Eylül 2025'ten bu yana kaçırdığı ilk penaltı oldu.

Inter Miami, Nashville'in Geodis Park'ta 17. dakikada Andy Najar ile bulduğu öndelik golünün ardından skorda geri dönmeyi başardı. Messi, ilk yarının uzatma dakikalarında mükemmel bir bireysel yeteneğin ardından topu ağlara gönderen Telasco Segovia'ya asisti yaptı.

Nashville, ikinci yarının başlangıcıyla birlikte mutlak üstünlüğünü kurdu. ABD Ligi'nde daha önce en iyi oyuncu ödülünü kazanan Hany Mukhtar iki gol kaydetti; arada forvet Sam Surridge'in topuk darbesiyle attığı akıllı bir gol de vardı.

Surridge'in üçüncü golünün hücum başlangıcında lehine bir faul olduğunu güçlü bir şekilde iddia ederek maçın hakemine itiraz eden Messi'de büyük hayal kırıklığının izleri görüldü ve sarı kart gördü.

Messi'nin talihsizliği ikinci yarının uzatma dakikalarında da tescillendi; bir atakta iki direk birden onu golden mahrum etti, topu ağların içine yerleştirmeyi başardığında ise gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Belirleyici dördüncü golün gelmesine Inter Miami bizzat sebep oldu; kaleci Rocco Ríos Novo kayarak ceza sahasının dışında kaldı; bu da Nashville kalecisi Schwake'ten gelen uzun topun ileri fırlayan Hany Mukhtar'a ulaşmasını sağladı ve o da topu kolayca boş kaleye gönderdi.

Geçen sezonun ABD Ligi Kupası şampiyonu maça ligde yenilgisiz geçirdiği altı karşılaşmanın ardından çıkmıştı ve galibiyetin, Nashville'i geçerek Doğu Bölgesi'nin ve Taraftar Kalkanı genel sıralamasının zirvesine yerleşmesini sağlayacağını biliyordu. Ancak Nashville, normal sezonun bitmesine on beş maç kala farkı beş puana çıkardı.

Inter Miami, ABD Ligi ile Meksika Ligi arasındaki Ligler Kupası turnuvasındaki son iki maçını da kaybederek eleme turları öncesinde turnuvaya grup aşamasından veda etmişti; ancak bu iki yenilgi Messi ve forvet Luis Suárez'in ilk on birde yer almadığı bir dönemde yaşandı.

Messi, cumartesi günü babası Jorge'nin bir hafta önce vefat etmesinden bu yana ilk kez ilk on bire döndü. Monterrey karşısındaki yenilgide forma giymemiş, çarşamba günü León'a karşı alınan mağlubiyette ise oyuna sonradan girmişti. Luis Suárez ise geçen yılki final maçında yaşananlara dayanan cezası nedeniyle Ligler Kupası turnuvasında tamamen forma giyemedi.

Inter Miami, önümüzdeki çarşamba günü Philadelphia Union'a konuk olduğunda galibiyet yoluna dönmeyi hedefliyor.