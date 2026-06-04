12 yıl aradan sonra yine bir Hollandalı futbolcu eşi Playboy'da: "Kendimi öyle görmüyorum"

Nathalie den Dekker (36), 2014 yılından bu yana Playboy dergisinin kapağına çıkan ilk Hollandalı kadın futbolcu oldu. Fortuna Sittard kalecisi Nick Marsman’ın (35) eşi, bu yaz Dünya Kupası özel sayısında yer alıyor.

Erotik içerikli dergi, Dünya Kupası öncesinde birçok eski futbolcuyla röportaj yapılan özel bir sayı yayınlıyor.

Den Dekker, 2014'te Melisa Schaufeli'den bu yana Playboy'da yer alan ilk futbolcu eşi. Schaufeli, eski futbolcu Andy van der Meijde'nin partneri.

Den Dekker, manken ve eski Miss Hollanda'dır. 2020'de Hollanda'nın en güzel futbolcu eşi seçildi. Bir yıl sonra Amsterdamlı model, o dönemde Inter Miami ile sözleşmesi olan Marsman ile evlendi.

De Telegraaf ile yaptığı röportajda Den Dekker, "futbolcunun eşi" terimini mutlaka bir iltifat olarak görmediğini belirtti. "Bu terimin neden kullanıldığını anlıyorum. Bunu duyduğunuz anda herkes neyden bahsedildiğini anlıyor. Ama ben kendimi öyle görmüyorum."

"Ben kendi hedefleri ve kariyeri olan bir kadınım, aynı zamanda bir anneyim. Nick ve kariyeri elbette hayatımızın önemli bir parçası ve kocamla gurur duyuyorum. Ama benim de kendi yolum var," diyor model.

Den Dekker olası tepkiler konusunda endişelenmiyor. “Futbol dünyası, hem olumlu hem de olumsuz yönde birbirine çok dikkat edilen bir dünya. Umarım tüm futbolcu eşleri, birbirlerini eleştirmeden, böyle bir seçim yapabilmelerini birbirlerine dilerler. Bu arada, Nick’in Feyenoord’da oynadığı dönemden kalma futbolcu eşleriyle hâlâ sık sık görüşüyorum.”