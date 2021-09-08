12 yıllık cezanın ardından 46 yaşında futbola dönüyor

Sampdoria'nın yıldızıydı ve İtalya milli takımına kadar yükselmişti, ardından dibi gördü. Şimdiyse ait olduğu yere, yeşil sahalara dönmeye çalışıyor.

Sampdoria forması giyen Francesco Flachi kulüp efsanesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Ancak 28 Ocak 2007’de hayatı tamamen değişti.

Inter ile oynadıkları maçın ardından verdiği örnekte kokain tespit edilen Flachi, ilk soruşturmanın ardından iki yıllık men cezasına çarptırıldı.

BBC Sport’a konuşan Flachi o günleri şöyle anlatıyor:

“O anda sahip olduğum her şeyi kaybettim. Genoa’da bir idoldüm. Sezona iki golle girmiştim ve kısa süre önce İtalya milli takımına çağrılmıştım.”

Ancak Flachi, bunun dibe sürüklenişin başlangıcı olduğunu henüz bilmiyordu. Geçmişte de zorlu bir dönem geçirmiş olan Flachi’nin önünde kara günler uzanıyordu.

Sicili temiz değildi

Bir yıl önce, 2006’da ortaya çıkan bir ses kaydı nedeniyle şike yapmakla suçlanan Flachi iki ay futboldan uzaklaştırılmıştı. Flachi bu suçu reddediyor.

“Olayın benimle hiçbir alakası yoktu. O cezayı asla kabul etmedim.”

Şike lekesini ardında bırakan Flachi jenerasyonunun en yetenekli 10 numaralarından biri olarak şöhretini tazelemişti. Sampdoria formasıyla attığı 110 gol, onu kulüp tarihinde Roberto Mancini ve Gianluca Vialli’nin ardından üçüncü sıraya yerleştiriyor.

2007’de yasaklı madde nedeniyle ceza almasa, futbolsever bugün onu çok daha farklı bir şekilde hatırlıyor olabilirdi.

İkinci hata

İki yıllık cezanın ardından Serie B takımlarındna Brescia ve Empoli ona şans verdi. Ama yaşadıklarının etkisinden hala kurtulamamıştı.

“Zihinsel olarak eskiden olduğum insan değildim. Madde kullanmaya dönmekten kendimi alıkoyamadım.”

Aralık 2009’da bir kez daha vücudunda kokaine rastlandı ve bu kez ağırlaştırılmış cezaya tabi tutularak 12 yıl sahalardan men edildi.

Herkes Flachi’yi yeniden yeşil sahalarda göremeyeceğimizden emindi. Fakat o bugünlerde sürpriz bir geri dönüşe hazırlanıyor.

Beşinci ligde oynayacak

Cezalı olduğu dönemde gayriresmi şekilde Bagno a Ripoli takımını çalıştıran Flachi, Signa 1914 altyapısında da görev yaptı. Flachi, beşinci ligde mücadele eden Signa 1914 formasıyla sahalara dönmeyi planlıyor. 46 yaşındaki Flachi’nin cezası Ocak ayında sona erecek.

“Tarih yaklaştıkça heyecanım artıyor. Her şey bir şaka olarak başladı, ama zaman içinde iş ciddiyete bindi. Signa 1914’e zaten altyapıda yardımcı oluyordum.”

“Andrea (kulüp başkanı Andrea Ballerini) bana, ‘Artık oynayamazsın, çok yaşlısın’ diye takılmaya başladı. 12 yıldır 11’e 11 futbol oynamıyorum, ama ben futbol için yaşayan biriyim, bu hissi çok özledim.”

“Bir hata yaptım ve cezamı çektim. Eskisi kadar hızlı olmadığımı biliyorum, ama elimden geleni yapıp takıma yardımcı olabilirim. Ayrıca futbolun ne kadar güzel olduğunu anlamalarını istiyorum. Benim yaptığım hataya düşme lüksleri yok.”

Futbol izlemeye dahi tahammülü yoktu

Flachi cezanın ardından yaşadığı süreçten de bahsetti.

“Kariyerimi çöpe attım, imajım yerle bir oldu, aileme acı çektirdim. İnsanlar başta bunu hiç iyi karşılamadı, ama zaman içinde hatalarımı anladığımı kanıtladım ve ilişkilerin çoğunu yeniden inşa ettim.”

“İlk zamanlarda futbol izlemek bile midemi bulandırıyordu. Ardından kolları sıvadım ve hayatıma devam ettim. Floransa’da iki restoran açtım. Futbola döneceğimi açıkladığımdan beri çok fazla telefon alıyorum. Bu hala beni seven insanlar olduğunun kanıtı.”

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