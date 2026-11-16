12 takımın yeri değişiyor: "VAR" hataları olmadan La Liga puan durumu ortaya çıktı

İspanya Ligi'nde 12 hafta geride kalırken Barcelona, Real Madrid'in üç puan önünde zirvede bulunuyor.

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Ancak hakem kararlarıyla ilgili pozisyonlar konusunda uzmanlaşmış "Archivo VAR" sitesine göre bu sıralama, birçok hatalı hakem kararının ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin etkisini yansıtıyor.

Siteye göre, iptal edilen ya da hatalı şekilde verilen goller, yanlışlıkla verilen ya da verilmeyen penaltılar gibi skoru doğrudan etkileyen hatalar düzeltilseydi, 20 takımdan 12'sinin sıralaması değişecekti.

Skorun etkilendiği yalnızca yedi maç var ve toplam etki görece küçük: Hiçbir takım iki puandan fazla kazanmıyor ya da kaybetmiyor. Yine de bu kadar çekişmeli bir ligde bir ya da iki puan bile sıralamayı değiştirebiliyor ve puan tablosunun üç bölümünün tamamında dikkat çekici değişiklikler görüldü.

Hata sayısı azaldı

Tabloya göz atmadan önce bazı temel bilgiler: Hakem ve VAR hatalarının sayısı, geçen sezonun aynı dönemine kıyasla azaldı.

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Bu durum puan tablosuna da yansıyor; mevcut tablo ile düzeltilmiş tablo arasındaki farklar daha az: Hiçbir takım iki puandan fazla kazanmıyor ya da kaybetmiyor.

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Real Madrid farkı kapatıyor, Atletico Madrid geriliyor

Fark hâlâ ortada. Barcelona, hakem hataları hesaba katılsa da katılmasa da 33 puanda kalıyor: Üç karar lehine, iki karar aleyhine verildi ancak hiçbiri maçın sonucunu değiştirmedi.

Buna karşılık Real Madrid bir puan kazanarak puanını 30'dan 31'e çıkarıyor ve liderle arasındaki farkı üç yerine yalnızca iki puana indiriyor.

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Ancak bu puan, Atletico Madrid - Real Madrid maçında (2-1) Pubill'in elle oynaması nedeniyle verilmeyen ve skoru eşitleyecek olan penaltı yüzünden kaybedilmişti.

Aynı pozisyon Atletico Madrid'e de ağır geliyor: Puanı 28'den 26'ya düşen Atletico, üçüncü sırada Real Betis ile eşitleniyor.

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Real Sociedad da farkı kapatıyor; Celta Vigo ile golsüz berabere kaldığı maçta verilmeyen penaltı sayesinde puanını 22'den 24'e çıkarıyor. Bu da onu üçüncü sıranın dört yerine yalnızca iki puan gerisine taşıyor ve beşinci sırayı ilk bakışta göründüğünden daha rahat bir farkla korumasını sağlıyor.

Orta sıralar: Deportivo yükseliyor, Racing düşüyor

Tablonun en fazla değişikliğe sahne olan bölümü burası. En kârlı çıkan takım Deportivo La Coruña: Puanını 15'ten 17'ye çıkarıyor ve dokuzuncu sıradan altıncı sıraya yükseliyor.

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Bunun tamamı, Elche'nin hatalı verilen bir korner sonrasında beraberliği yakaladığı ilk haftaya dayanıyor. O gol olmasaydı Deportivo kazanacaktı. Sevilla ise tam tersi bir bedel ödüyor: Sevilla - Rayo Vallecano maçını (2-1) uzatma dakikalarında belirleyen, aslında olmayan bir penaltı nedeniyle puanı 18'den 16'ya düşüyor ve altıncı sırayı Galiçya ekibine kaptırıyor.

Athletic Bilbao da Elche ile 1-1 berabere kaldığı maçta, öncesinde verilmeyen bir faul bulunan Berenguer golü nedeniyle bir puan kaybederek 16'dan 15'e geriliyor ve sekizinci sırada Villarreal ile eşitleniyor.

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En dikkat çekici düşüş Racing Santander'de yaşanıyor: Puanı 14'ten 12'ye, sırası ise onunculuktan on dördüncülüğe geriliyor ve Getafe ile Osasuna'yla eşit duruma düşüyor.

Bu durum çelişkili görünüyor; zira Racing, dört hatayla ligde aleyhine en fazla hata yapılan takım. Öte yandan Celta Vigo, puanını 13'ten 14'e çıkararak onuncu sıraya yerleşiyor. 13'er puanı bulunan Alaves, Espanyol ve Rayo Vallecano ise on birinci sırayı paylaşacaktı.

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Alt sıralar: Elche, Levante'nin hemen yanında

Alt sıralarda önemli tek bir puan dışında kayda değer bir değişiklik yok. Elche'nin puanı 10'dan 11'e çıkıyor ve Levante ile eşitlenerek son güvenli basamak olan on yedinci sırayı paylaşıyor.

Şu anda Elche, güvenli bölgenin bir puan gerisinde. Nihai bilanço şöyle: Elche, La Coruña'daki beraberlik golünden fayda sağladı ancak hücumun başlangıcındaki bir hatadan doğan Athletic golü nedeniyle iki puan kaybetti.

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9 puanlı Valencia'da hiçbir değişiklik yok: Lehine iki hata yapıldı ancak hiçbiri skoru etkilemedi.

Malaga ise Celta Vigo - Mala maçında (1-1) verilmeyen penaltı nedeniyle bir puan kaybediyor ve 5'ten 4'e düşüyor; bu durumda son sıradaki takım, Valencia'nın dört yerine beş puan gerisinde kalacaktı.

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Sıralama nasıl hazırlandı?

"Archivo VAR" hesabı, her takımın her haftadaki puanını lehine ve aleyhine yapılan hakem hatalarına göre hesaplıyor.

Puan tablosu hazırlanırken teknolojinin müdahale etmesi gereken dört temel durum dikkate alınıyor:

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Hatalı şekilde iptal edilen goller.

Hatalı şekilde verilen goller.

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Hatalı şekilde verilmeyen penaltılar.

Hatalı şekilde verilen penaltılar.

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Doğrudan kırmızı karta yol açan pozisyonlar ya da oyuncunun yanlış tespit edilmesi gibi hatalar, skoru doğrudan etkilemedikleri için bu dört senaryoya dahil edilmiyor.