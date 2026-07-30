12 maçtan fazla men cezası: İngiltere Futbol Federasyonu ırkçılıkla ağırlaştırılmış cezalarla mücadele ediyor

İngiltere Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu başlamadan önce ayrımcı ve ırkçı davranışlara yönelik cezaları ağırlaştırdı.

İngiltere Federasyonu'nun internet sitesi, federasyonun ayrımcılıktan arınmış bir futbol ortamı sağlamaya tümüyle bağlı olduğunu ve bunun kendisini sahalarda ırkçılıkla mücadele için daha katı önlemler almaya sevk ettiğini belirtti.

Site, güncellenen ceza kılavuzlarının, ırkçı bir davranışın gerçekleşmesi halinde artık düzenleme komitelerini en az 10 maç men cezası uygulamakla yükümlü kılacağını açıkladı.

Düzenleme komiteleri, büyük önem taşıyan ağırlaştırıcı unsurların varlığına ikna olurlarsa 10 maçı aşan bir men cezası uygulayabilirler. Aynı şekilde düzenleme komiteleri, etkili bir veya birden fazla hafifletici unsurun varlığına ikna olurlarsa 10 maçlık men cezasından daha az bir ceza uygulamayı değerlendirebilirler. Bununla birlikte bu gibi durumlarda ceza, 6 maç men cezasından az olamaz.

İngiltere Futbol Federasyonu tüzüğünün E3.2 maddesinde "ağırlaştırılmış ihlal" terimi, şu özelliklerden birine veya birden fazlasına açık ya da örtük bir gönderme içeren her türlü uygunsuz davranış olarak tanımlanır: etnik köken, ten rengi, ırk, milliyet, din veya cinsiyet, toplumsal cinsiyet ya da engellilik.

İngiltere Federasyonu'nun sitesi şöyle devam etti: "Ağırlaştırılmış ihlal yalnızca yazılı olarak veya herhangi bir iletişim aracı üzerinden gerçekleşirse ve öngörülen ek bir hafifletici unsur bulunursa, düzenleme komitesi 6 maçtan az bir ceza uygulamayı değerlendirebilir. Bununla birlikte bu türden herhangi bir kararın futbolda ayrımcılıkla mücadelenin çıkarına olması gerekir. Ayrıca komitenin bu durumlarda her halükarda en az 3 maçlık bir ceza uygulaması zorunludur."

Bireysel katılımcıların sonradan işleyeceği herhangi bir "ağırlaştırılmış ihlal" en yüksek ciddiyet derecesiyle ele alınacak ve bu ihlallere verilecek cezalar, ilk veya önceki ihlale verilmiş cezalardan daha ağır olacaktır.

Düzenleme komitesi, bireysel bir katılımcının ayrı olaylarda iki veya daha fazla "ağırlaştırılmış ihlal" işlediğini tespit ederse, işlenen ihlallere uygun ve orantılı gördüğü herhangi bir cezayı uygulama yetkisine sahip olacaktır. Buna, 12 maçtan fazla men cezası veya son derece ağır durumlarda herhangi bir süre için süreli men cezası uygulanması dahildir.

Ayrıca düzenleme komiteleri, maç sayısına dayalı cezaların, bireysel bir katılımcının oyun içindeki rolü ve sorumlulukları göz önüne alındığında uygun olmadığı durumlarda, o katılımcıya süreli cezalar uygulayabilir.

Oyuncunun yaşı 12 ile 15 arasında ise, düzenleme komitesi ceza tek maç men cezasından az olmamak kaydıyla, uygun gördüğü bir zaman dilimi içinde herhangi bir maç sayısı boyunca oyuncuya men cezası verebilir.

Oyuncu başka herhangi bir "ağırlaştırılmış ihlal" işlerse, cezanın başlangıç noktası 11 maç men cezası olacaktır. Düzenleme komitesi, ağırlaştırıcı veya hafifletici unsurların varlığı halinde bu cezayı artırarak ya da azaltarak değiştirebilir; ancak asgari ceza 7 maçtan az olamaz. 12 yaşından küçük herhangi bir oyuncunun "ağırlaştırılmış ihlal" işlemesi durumunda ise, men cezası yerine bir eğitim ve bilinçlendirme programına tabi tutulacaktır.