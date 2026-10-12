116 milyon sterlin karşılığında Liverpool'a katıldıktan sonra Florian Wirtz kendini kanıtlamak için büyük sıkıntı yaşıyor ve Liverpool taraftarlarının sabrı taşmaya başladı. Manchester City karşısındaki bir başka hayal kırıklığı yaratan performansın ardından bazıları, Alman milli oyuncunun ilk 11'den çıkarılmasını istiyor.

Alman milli oyuncu İngiltere'de sert eleştirilere maruz kaldı; taraftarların büyük bir bölümü artık ilk 11'de yer almayı hak etmediğini düşünüyor.

Liverpool'un eski savunmacısı Jamie Carragher, özellikle oyuncunun hücumdaki etkisizliğine dikkat çekti; zira ofansif orta saha, bu sezon Premier Lig'de henüz gol atamadı.

Sky Sports kanalında konuşan Jamie Carragher, takımının Manchester City karşısında aldığı 3-0'lık yenilginin ardından görüşlerini açıkça dile getirmekten çekinmedi.

Carragher şöyle dedi: "Şu anda Liverpool'un ilk 11'inde olmamalı. Florian Wirtz'in Liverpool'a sunduğu şey şu an için yeterli değil. Wirtz gol atabilecek gibi görünmüyor."

Oyuncunun kendini kanıtlamak için yeterli fırsat bulduğunu da belirtti. Bununla birlikte, eski İngiliz milli oyuncu son bir umudu, Almanya Milli Takımı'nda Wirtz'in yanında oynayan Jürgen Klopp'un etkisine bağlamıştı.

Ancak bu umudun, Andoni Iraola yönetiminde hâlâ zorlanan ofansif orta sahayı canlandırmaya yetmediği açık.

Wirtz büyük sıkıntı yaşıyor

İstatistikler 23 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sıkıntıyı ortaya koyuyor. Bu sezon Premier Lig'de çıktığı altı maçta Wirtz gol atamadı ve yalnızca bir asistle yetindi.

Liverpool'a katıldığından bu yana ise 56 maçta yedi gol atıp on bir asist yaptı.

Manchester City maçında etkisi, City'nin orta sahası Elliot Anderson'ın etkisinden çok daha düşüktü.

"The Telegraph" gazetesinin yayımladığı karşılaştırmaya göre Wirtz topa yalnızca 46 kez dokundu ve 20 pas tamamladı; rakibi ise 100 dokunuş ve 71 pas yaptı.

Alman oyuncu yalnızca dört ikili mücadele kazanırken, Anderson on bir ikili mücadeleden galip çıktı.

Performansını geliştirmesi gerekiyor, özellikle bu önemdeki maçlarda. Genel olarak etkisizdi ve kötü kararlar aldı. Bu değerlendirme, kendisine 10 üzerinden 4 puan veren BBC'ye ait.

"Yıldız olması için transfer edildi"

Carragher, Sky Sports kanalındaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Liverpool'un kazandığı ya da onun maçın adamı seçildiği tek bir maçı hatırlamakta zorlanıyorum. Premier Lig'de bir yıldız olması için transfer edildi. Zaman zaman Manchester City'yi galibiyete taşıyan Kevin De Bruyne olabileceğini düşünüyordum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Wirtz burada 55 ile 60 maç arasında oynadı, bu büyük bir başarı ve bunun değişeceğini düşünmüyorum. Wirtz'in her hafta 10 numara pozisyonunda oynaması neredeyse kesin; bunun son bulması gerekiyor. Takımdan ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu daha önce de söyledim, yine söylüyorum."

Liverpool'un Alexander Isak, Hugo Ekitike ve Cody Gakpo'nun yokluğuyla baş etmek zorunda kalmasıyla, kulübün en dikkat çekici transferi mercek altına alındı. Ancak ligde golsüz bir sezon başlangıcı ile hayal kırıklığı olarak değerlendirilen performansı arasında Wirtz şimdi öyle bir baskı altında kaldı ki, ilk 11'deki yeri doğrudan tartışma konusu hâline geldi.