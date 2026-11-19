Paul Ince, GOAL'e Liverpool ve Manchester United'ın yüksek bedelli orta saha transferlerinde “ödevlerini yapmadığını” söyledi. Ince'e göre, genç yıldız adayı Josh King, Fulham'dan çok daha düşük bir bedelle alınabilecekken Florian Wirtz'e 116 milyon sterlin (153 milyon dolar) harcanması şaşırtıcı.

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Orta saha yeteneklerine büyük harcama

Anfield ve Old Trafford'da, takımlarına yaratıcılık ve enerji katması beklenen oyunculara büyük paralar yatırıldı. Almanya millî takımı oyuncusu Wirtz, dokuz haneli bonservis bedeline rağmen beklenen etkiyi yaratmakta zorlandı .

2026'daki transferlerinin ardından Manchester'da Youri Tielemans ve Andrey Santos hakkında rahatsız edici sorular sorulmaya başlandı . ‘Düşler Tiyatrosu’ olarak anılan stadyuma gelen iki oyuncunun ödenen bedellerin karşılığını verip vermediği de sorgulanıyor.

Yanlış yerlerde oyuncu arayışı

Premier Lig'in iki büyük kulübünün yanlış transfer pazarlarına yöneldiği öne sürülebilir. Liverpool, aradığı oyuncuyu çok daha yakınında bulabilirdi.

Potansiyeli yüksek, rakiplerin sıkı savunmalarını aşabilecek bir oyun kurucu istiyorsa Londra'ya gözlemci göndermesi , Leverkusen'e yönelmesinden daha iyi bir seçenek olabilirdi.

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King, İngiltere kadrosuna çağrıldı

Fulham formasıyla ilk maçına 17 yaşında çıkan King'in değeri bir süredir yükseliyor . Son İngiltere A millî takım kadrosuna da çağrıldı ancak bu düzeyde ilk maçına çıkmayı hâlâ bekliyor .

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19 yaşındaki oyuncu, en gözde genç yeteneklerden biri olarak görülüyor. Topu taşıma ve rakiplerini savunmaya zorlama becerisini İngiltere'nin en üst liginde düzenli olarak gösteriyor. Hücumda, beklentilerin altında kalan Wirtz'den daha etkili göründüğü kesin.

Genç oyuncuya büyük transfer beklentisi

Liverpool'un Avrupa kıtasında sözde bir süper yıldıza büyük para harcamak yerine Craven Cottage'dan bir oyuncu almaya çalışması gerekip gerekmediği sorulan eski Liverpool ve Manchester United orta saha oyuncusu Ince, freebets.com iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Josh King, Fulham'da oynamaya başladığından beri onun harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.

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“İnsanın aklına şu geliyor: Santos'a neden 50 milyon sterlin, Tielemans'a neden 30 milyon sterlin harcayasınız? Gidin, Josh King için 75 milyon sterlin teklif edin. [Carlos] Baleba'ya 75 milyon sterlin harcadılar. Geçen yıl Brighton'da bile oynamadı; Man Utd'a geldi, bir iki maç oynadı ve yine sakatlandı.

“Josh King gibi birini görünce ‘Vay canına, bu çocuk özel bir oyuncu olacak’ diye düşünürsünüz, çünkü gerçekten öyle. Çok hafif, ince yapılı bir çocuk ama güçlü. İki ayağını da çok iyi kullanıyor, doğru bölgelerde bulunuyor, gol atıyor, asist yapıyor. Onu gerçekten çok beğeniyorum.

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“İnsanın aklına ‘Ödevinizi yapın’ demek geliyor. Bence günümüzdeki sorun, birçok teknik direktörün ve transfer ekibinin Bundesliga, İtalya ligi ve Fransa ligi gibi diğer liglere bakması.

“Wirtz, Leverkusen'de çok, çok iyi bir oyuncuydu. Ama orası Bundesliga. Gerçekten sadece Bayern Münih, muhtemelen Leverkusen, Dortmund ve Leipzig var; en iyi dört takım onlar. Dolayısıyla rakiplerini üç ya da dört sıfırla geçiyorlar, siz de dünya çapında bir oyuncu gibi görünüyorsunuz. Sonra birden onu transfer ediyorsunuz.

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“Kötü bir oyuncu olduğunu söylemiyorum. Onu Hollanda'ya karşı izledim, inanılmaz bir gol attı, bambaşka seviyedeydi. Ama millî takım futbolu farklı.

“Yine de onun adına Liverpool'da herkesi kazanmasını umuyorum. Hâlâ kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sadece daha güçlü olması, topla daha hızlı hareket etmesi gerekiyor; zaman zaman biraz güçsüz kalıyor. Üzerinde çok baskı var, yetenekli bir oyuncu.

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“Ama Josh King'e baktığımda birilerinin ödevini yapmadığını düşünüyorum. Fulham taraftarlarının bunu söylememi istemediğini biliyorum ama şu anda United'da oynayabilir. Bana göre o kadar iyi. Bakalım ne olacak.”

King'e ilgi artıyor

King'in çok sayıda kulübün dikkatini çektiği söyleniyor. Genel kanı, Batı Londra'dan ayrılacağı ses getiren bir transferin yalnızca zaman meselesi olduğu yönünde.

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Kuzeybatı İngiltere'ye gidip gitmeyeceği henüz belli değil. Premier Lig şampiyonu Arsenal de onunla ilgilenen birçok kulüpten biri . Diğer kulüpler ise Liverpool ve United'ın uzun süre ihmal ettiği “ödevi” yapıyor.