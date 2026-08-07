Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre Liverpool, Barcola için şu anda yaklaşık 115 milyon euro değerinde bir teklif hazırlıyor. Ancak PSG'nin bu tür dev bir teklifi büyük ihtimalle anında reddedeceği belirtiliyor.

Örneğin Sky Sports UK, Liverpool ile Paris'in bonservis beklentileri arasında ciddi farklar bulunduğunu aktarıyor. İddialara göre Fransız ekibi, Barcola'nın ayrılığına ancak en az 150 milyon euro taban bonservis bedeli karşılığında onay verecek, bonus ödemeleri ise bunun da üzerine eklenecek. Bu durumda kanat oyuncusu için toplam paketin yaklaşık 170 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

PSG aslında Barcola'yı takımda tutmak istiyordu. Şampiyonlar Ligi şampiyonunun, 2028'de sona erecek sözleşmeyi erken uzatma teklifi Barcola tarafından son olarak kesin şekilde reddedildi. Haberde, Fransız oyuncunun bu kararındaki ana motivasyonun sportif durumu olduğu belirtiliyor. Barcola, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde sık sık ilk 11'de yer alsa da, Paris ekibinin en önemli maçlarında kanatlarda çoğunlukla Desire Doue ile Khvicha Kvaratskhelia tercih ediliyor. Gelecekte Barcola'nın büyük maçlarda sadece lüks bir joker olmaktan fazlasını istediği ve bu nedenle daha bu yaz bir transfere oldukça açık olduğu kaydedildi.

Bradley Barcola: Arsenal, Liverpool'a yeniden daha güçlü rakip mi oluyor?

Bu arada PSG, Barcola için en iyi bedeli mevcut transfer döneminde elde edebilir. Başkent ekibi oyuncuyu 2023'te Olympique Lyon'dan kadrosuna katmıştı. Ancak sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl kalmış olması nedeniyle ortada acil bir satış baskısı da bulunmuyor. Bu da PSG'nin bonservis talebinde bu kadar yüksekten açabilmesini sağlıyor.

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Liverpool açısından ise Barcola, Mohamed Salah'ın ayrılığının ardından bu yaz kanatlara yapılması planlanan üst düzey takviye konumunda. Ancak PSG'nin astronomik bonservis taleplerinin yanı sıra, önemli bir rakip de Reds'in planlarını bozabilir. Son aylarda Arsenal de Barcola ile anılmıştı. Ve Vinicius Junior'ın Real Madrid ile sözleşme uzatmasının ardından potansiyel bir sansasyon transfer suya düştükten sonra, Liverpool'un Premier League'deki rakibi yeniden daha güçlü şekilde Barcola'ya yönelebilir.

Fransız milli oyuncu, yakın geçmişte zaman zaman Bayern Münih ile de anıldı. Ancak Alman şampiyonunun bu pozisyon için bu kadar büyük bir meblağı gözden çıkarması oldukça düşük bir ihtimal. Sonuçta Bayern, kanatlarda Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry ve yeni transfer Ismael Saibari ile genişlik açısından da son derece güçlü bir kadroya sahip.