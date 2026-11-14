Brezilyalı efsane Ronaldinho, 11 yıl önce futbolu bırakmasına rağmen Ravenna kulübünün kapısından sahalara dönmeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncu, yarın pazar günü İtalya Üçüncü Lig müsabakaları kapsamında takımla Forli karşısında resmi bir maç oynamayı kabul etmesinin ardındaki iki nedeni açıkladı.

Reklam

Ronaldinho, Ravenna Kulübü başkanı Ignazio Cipriani ile arasındaki "dostluğun", bu deneyime evet demesindeki başlıca nedenlerden biri olduğunu vurgularken, gelecekte birlikte gerçekleştirmek istedikleri bazı ortak hedeflere duyduğu ilgiyi de buna ekledi.

Brezilyalı yıldızın yarın, 15 Kasım Pazar günü, İtalya Üçüncü Lig müsabakaları kapsamında Ravenna formasıyla komşusu Forli karşısına çıkarak sahalara dönmesi bekleniyor.

Ravenna teknik direktörü Andrea Mandorlini, Ronaldinho'nun ilk 11'de başlayacağını ve yaklaşık 30 dakika sahada kalacağını açıklayarak oyuncunun maçtaki rolüne ilişkin tartışmaları sona erdirdi.

Ronaldinho daha önce 2008-2011 yılları arasında Milan formasıyla İtalya'da oynamış ve Rossoneri ile ilk golünü Inter Milan karşısında oynanan derbide kaydetmeyi başarmıştı.

Reklam Reklam

Ronaldinho, İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu, İtalya'daki ilk golümdü ve özel bir goldü, kesinlikle unutmuyorum; özellikle de İtalya'ya her dönüşümde insanlar bana neredeyse her defasında bu golü hatırlatıyor."

Related Topics

Gelecek maçlar RAV Serie C 11:30 FOR

Şöyle devam etti: "Milan dönemim herkes için muhteşemdi; beni karşılayan insanlar açısından da, yaşadığım goller ve anılar açısından da. Goller, antrenmanlar, Milanello tesisleri, derbi golü, takım arkadaşlarım, galibiyetler... Milan benim için her açıdan her zaman muhteşem bir anıyı temsil ediyor."

Ronaldinho İtalya'ya Cuma günü geldi ve dün akşam takım arkadaşlarıyla akşam yemeği yedi; bugün ise Ravenna ile ilk antrenmanına çıkmak için onlara katılacak.

Reklam

Brezilyalı yıldız şöyle açıkladı: "Şimdi sahip oldukları büyük tutku nedeniyle Ravenna taraftarlarını mutlu etmek istiyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bunca uzun zamanın ardından yeniden sahaya dönebilecek olmaktan mutluyum. Artık taraftarım haline gelen bu yeni taraftarları mutlu edebilme fikri hoşuma gidiyor."

Reklam

Ronaldinho'nun çıktığı son resmi maç, 2015 yılında Fluminense formasıyla Goias karşısında oynadığı maçtı; Milan ile son maçı ise Roma ile karşılaştığı Aralık 2010'a dayanıyor.

Emekliliğinin üzerinden 11 yıl geçtikten sonra resmi bir maça çıkmayı kabul etmesinin nedenlerine ilişkin Ronaldinho şu yanıtı verdi: "Ravenna başkanı Ignazio Cipriani ile aramızdaki dostluk ve gelecekte gerçekleştirmek istediğimiz hedefler nedeniyle."

Reklam

Şöyle ekledi: "Buraya hayatımda eşsiz, özel ve farklı bir deneyim yaşamak için geldim ve bunun diğer oyuncular için de olağanüstü bir gün olacağına inanıyorum, ya da öyle olmasını umuyorum."

Şu sözlerle tamamladı: "Şimdi futbolda yeniden yeni bir şey yapma fırsatı yakaladım, bu beni mutlu ediyor; aynı şekilde taraftarlara güzel bir gün yaşatmak da... Onlar da bu muhteşem maceranın başlangıcını mutlulukla yaşarken. Tek dileğim, hep birlikte keyifli bir gün geçirmek."