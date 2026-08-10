José Mourinho, 2015 yılında Chelsea'nin bir maçı sırasında Dr. Eva Carneiro ile yaşadığı meşhur krizden bahsetti.

Chelsea'nin eski teknik direktörünün olay hakkındaki açıklamaları Netflix'teki üç bölümden oluşan yeni belgesel dizisi "Mourinho"da yer aldı ve bu, 2016 yılında kulübün eski doktoruyla bir uzlaşmaya varılmasından bu yana ilk kez böyle bir açıklama yapması oldu.

2015-2016 sezonunun başında Swansea City ile oynanan bir Premier Lig maçında, Carneiro ve fizyoterapist Jon Fearn'in yaralanarak yere düşen Eden Hazard'ı tedavi etmek için sahaya inmesi üzerine Mourinho öfkeden köpürdü.

Dr. Carneiro, Mourinho'nun sözlü saldırısı sırasında kendisine karşı cinsiyet ayrımcılığı yaptığını ve ana dili olan Portekizce ile kendisine "orospu çocuğu" dediğini iddia etti.

2015 yılında Mourinho, Hazard'ı tedavi etme kararına ilişkin ilk kamuoyu tepkisinde onu "aceleci ve saf" olarak nitelendirmişti.

Ardından A takımdan uzaklaştırıldı ve sadece bir ay sonra kulüpten ayrıldı.

Carneiro'nun teknik direktör tarafından ayrımcılığa uğradığı ve kulüp tarafından haksız yere işten çıkarıldığı iddialarıyla mahkemeye dava açmasının ardından Mourinho ve Chelsea sonunda bir uzlaşmaya vardı.

Mourinho kendini savunuyor

Ancak aradan 11 yıl geçtikten sonra Mourinho, Carneiro'ya bir erkek doktora davranacağı şekilde davrandığına inanıyor.

Mourinho belgesel dizisinde şunları söyledi: "Benim için kadın doktor da erkek doktorla aynıdır. Bu yüzden, her zaman olduğu gibi, mutlu olmadığımda kendi kelime dağarcığımı kullanırım."

Şöyle devam etti: "Gerilimin son derece yüksek olduğu anlarda söylenen kelimeler vardır. Normalde futbol kültürüne, futbol genlerine ve futbol geçmişine sahip insanlar bunu bir saniyede aşar. O durumda ise iş farklıydı."

Video görüntüleri, şu anda Real Madrid teknik direktörü olan Portekizli çalıştırıcının, Hazard'la ilgilenirken Carneiro ve Fearn'e bir dizi ağır küfür yağdırdığını gösteriyor.

"Defol karşımdan adamım" ve "Canın cehenneme adamım" gibi ifadeler bağırdı.

José Mourinho belgesel dizisinde şunları söyledi: "Ben doktor değilim, ama gözlerim bir oyuncunun ne zaman sakat olduğunu ve ne zaman sakat olmadığını bilir."

Şöyle devam etti: "Onun sakat olmadığını biliyordum, ama doktorlar sahaya çıktı ve o anda sahada sadece dokuz oyuncuyla kaldık."

Şunları açıkladı: "Hazard sahayı terk etmeye zorlandı ve bir oyuncu tıbbi tedavi gördüğünde olduğu gibi kısa bir süre sahadan uzak kalacaktı, bu da Thibaut Courtois'nın atılmasının ardından Chelsea'yi dokuz kişi bırakıyordu."

John Terry, Mourinho'nun politikasını ortaya koyuyor

Mourinho'nun Stamford Bridge'deki iki döneminde de Chelsea'nin kaptanı olan John Terry, sakatlıklar ciddi görünmedikçe teknik direktörün takım doktorlarının oyuncuları tedavi etmesini istemediğinin oyuncular ve teknik ekip tarafından çok iyi bilindiğini iddia etti.

Şöyle konuştu: "Tıbbi açıdan, durum çok kötü olmadıkça takım doktorlarının müdahale etmeyeceğini söylerdi. Aramızda üzerinde anlaşılan buydu. Oyuncular, sağlık ekibi, herkes buna ikna olmuştu."

Şunları ekledi: "Kesinlikle önemli bir andı ve bu yüzden sert eleştiriler aldı. Kulüp de büyük bir baskıya maruz kaldı."

Chelsea kulübü Dr. Carneiro'dan açık bir özür diledi, ancak Mourinho özür dilemeyi reddetti ve mahkemeden ayrılırken gülümsedi.

Mahkemenin bir arka koridorunda bir anlaşmaya varıldı, ardından Chelsea kulübü bir açıklama yayımlayarak kulübün eski doktorunun ayrılmasına yol açan "koşullardan üzüntü duyduğunu" ve "bunun sebep olduğu acı için ona ve ailesine koşulsuz olarak özür dilediğini" belirtti.

Uzlaşmanın maddeleri geçerliliğini korumakta ve gizli tutulmaktaydı, ancak mahkeme oturumu sırasında Chelsea'nin Carneiro'yu susturmak için daha önce 1,2 milyon sterlin teklif ettiği ortaya çıktı.

Mourinho ne olaydan sonra ne de mahkeme önünde herhangi bir özür dilemedi ve belgesel dizisinde de herhangi bir özür belirtisi görülmedi.