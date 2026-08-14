Chelsea kulübünün eski doktoru Eva Carneiro, ikilinin 11 yıl önce Londra kulübünden ayrılmasına yol açan tartışmalı krizin dosyasını yeniden açmasının ardından Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya ve takımın eski kaptanı John Terry'ye sert çıktı.

Mourinho ve Terry, olaya "Netflix" platformunda yayınlanan yeni "Mourinho" belgeselinde değinmişti. Chelsea'nin eski teknik direktörü, Carneiro ile fizyoterapist Jon Fearn'in Ağustos 2015'te Swansea City karşısında (2-2) berabere biten maçta Eden Hazard'ı tedavi etmek için sahaya girerek hata yaptıklarında ısrar etti.

Carneiro, belgeselde yer alanlara "X" platformundaki hesabı üzerinden şöyle yanıt verdi: "11 yıl geçtikten sonra, en kötü anları yeniden canlandırmak için tekrar geri dönüyoruz. Sadece bunun karşılığında biraz para kazanmış olmalarını dilerim."

Doktor ayrıca, Mourinho'nun olay anlatımını destekleyen ve Chelsea oyuncuları ile tıbbi ekip arasında sakatlık "çok ciddi" olmadıkça sahaya girilmemesini öngören bir mutabakatın var olduğunu iddia eden Terry'ye de sert eleştiriler yöneltti.

Carneiro, ESPN sitesinin aktardığına göre şunları yazdı: "Biz mesleki, hukuki ve tıbbi kurallar ve davranış biçimleriyle bağlıyız. John Terry'nin oyunun kurallarını öğrenmesi iyi ve yararlı olur; aradan uzun bir süre geçti dostum."

Carneiro ayrıca, hakem bunu talep ettiği anda tıbbi ekibin sahaya inip oyuncunun durumunu değerlendirmekle "tam sorumluluk ve bakım yükümlülüğü" taşıdığını açıklayan, İngiliz Spor ve Egzersiz Hekimliği Derneği'nden yayımlanan bir bildiriyi de paylaştı.

Bir başka paylaşımında ise şunları ekledi: "Konu son derece basit. Hakem Michael Oliver bizi iki kez içeri çağırdı, oyuncu Eden Hazard tıbbi bakım talep eden kişiydi, ardından kenar çizgisinden onunla görsel olarak iletişim kurduk ve tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu iki kez teyit etti. İşte o anda profesyonel bir doktor olarak elim kolum bağlıdır."

Olayın ayrıntıları, Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'deki (2015-2016) sezon açılış maçının son dakikalarına dayanıyor. Kaleci Thibaut Courtois zaten kırmızı kart görmüştü ve Carneiro ile Fearn Hazard'ı tedavi etmek için sahaya girdiğinde, kurallar gereği Belçikalı yıldızın geçici olarak sahadan çıkması gerekiyordu; bu da Chelsea'yi kısa bir süre dokuz kişi oynamak zorunda bıraktı.

Bu davranış o dönemde Mourinho'yu son derece öfkelendirmiş, teknik direktör maçtan sonra Carneiro ve Fearn'i "aceleci ve saf" olmakla ve futbol oyununu "anlamamakla" nitelendirmişti.

Mourinho, belgeselde olaydan bahsederken şunları söyledi: "Ben doktor değilim, ama gözlerim bir oyuncunun sakat olup olmadığını bilir. Eden'in sakat olmadığını biliyordum, ama doktorlar sahaya indi ve takımı dokuz kişi bıraktı."

Mourinho sözlerine şöyle devam etti: "Benim için doktorun kadın ya da erkek olması fark etmez, ikisi de aynıdır. Bu yüzden, her zamanki gibi, mutlu olmadığımda kullandığım kelimeleri kullandım. Gerginliğin çok yoğun olduğu anlarda söylenen sözler vardır. Ve genelde futbol kültürüne ya da oyunun genlerine sahip kişiler bunu bir saniyede geçiştirir, ama bu durumda işler farklıydı."

O dönemde Chelsea'nin kaptanı olan Terry ise, Mourinho'nun kulübün tıbbi ekibine dayattığı beklentilere ilişkin görüşünü destekleyerek şöyle konuştu: "Tıbbi açıdan, Jose sakatlık çok ciddi olmadıkça sahaya girmemeleri gerektiğini söylüyordu. Bu, biz oyuncular arasında ve tıbbi ekiple aramızda geçerli olan anlayıştı ve herkes bunu kabul ediyordu. Elbette kritik bir andı ve o (Mourinho) bu yüzden çok fazla eleştiriye maruz kaldı."

Swansea maçının ardından Carneiro ve Fearn ilk takımdaki görevlerinden uzaklaştırıldı; Carneiro bir sonraki ay Chelsea'den ayrıldı ve ardından kulübe karşı haksız fesih iddiasıyla, Mourinho'ya karşı da ayrı bir davayla hukuki süreç başlattı.

Chelsea ve Carneiro, dava iş mahkemesine taşındıktan sonra Haziran 2016'da bir uzlaşmaya vardı; kulüp Carneiro'ya resmi bir özür sundu, Mourinho ise herhangi bir aleni özür sunmadı.

Belirtmek gerekir ki İngiltere Futbol Federasyonu, kriz sırasında Carneiro'ya yönelik ayrımcı ifadeler kullanma suçlamasından Mourinho'yu Eylül 2015'te aklamıştı; Portekizli teknik direktör ise takımın lig unvanını savunma yolculuğuna kötü bir başlangıç yapmasının ardından yaklaşık üç ay sonra Chelsea'nin başından alındı.