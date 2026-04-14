11 kez Hollanda Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu, Dünya Kupası'ndan vazgeçmiyor ve Ronald Koeman'a bir mesaj gönderiyor

Bournemouth'un orta saha oyuncusu Justin Kluivert, ESPN'e verdiği röportajda Dünya Kupası kadrosuna girmeyi hâlâ umduğunu söyledi.

Kluivert şu anda ameliyat gerektiren inatçı bir diz sakatlığından iyileşiyor.

"Kısa süre önce iyi haberler aldım. İyileşmesi gereken yer çok iyi iyileşiyor. İki haftadır sadece dışarıda antrenman yapıyorum ve bu durum iki hafta daha sürecek. Ondan sonra umarım takıma katılabilirim," diyor Kluivert.

Patrick'in oğlu şöyle devam ediyor: "O zaman Mayıs ayı gelmiş olacak. O zaman sadece iyi bir ay geçirmem ve Koeman'a hazır olduğumu göstermem gerekiyor."

“İyi haberi aldıktan sonra dün ona bir mesaj attım, bir güncelleme,” diye devam ediyor. “Bana bir mesaj gönderdi ama henüz okumadım. Heyecan verici,” diye gülüyor.

"Ona dört maçın tamamını oynayacağımı garanti edemem, ama formda bir Justin istiyorsa bunu garanti edebilirim. Benden ne bekleyebileceğini biliyor," diye bitiriyor Ajax'ın altyapısından yetişen oyuncu.

Kluivert, şu ana kadar Hollanda milli takımında on bir maçta forma giydi. Bu maçlarda henüz hiç gol atamadı.