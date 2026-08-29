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11 denemenin ardından: El Khaleej, Kassım'ı Al Ahli kompleksinden kurtardı

Al Kholood - Al Ahli
Al Kholood
Al Ahli
Premier Lig
Suudi Arabistan

Kassim'in yenilgileri sonunda son buluyor!

El-Hulud, Suudi Roshn Ligi'nde El-Ehli'nin Kasım kulüpleri karşısındaki kusursuz serisini bitirdi. Bu akşam cumartesi oynanan dördüncü hafta maçında El-Ehli'yi 3-1 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı.

El-Ehli, Kasım kulüpleri karşısında güçlü bir sicille çıktı bu maça; ligde bu takımlarla oynadığı son 11 maçı kazanmış ve kalesinde yalnızca dört gol görürken 25 gollük bir hücum bilançosuna ulaşmıştı. Opta ağına göre bu galibiyetlerin sonuncusu, Mayıs 2026'da bizzat El-Hulud'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmaydı.

Ancak bu kez El-Hulud dengeleri tersine çevirdi ve 32. dakikada Iker Kortajarena ile öne geçti. Kortajarena, Chiquinho da Costa'nın pasını değerlendirerek sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ve takımı ilk yarıyı bir gol önde tamamladı.

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El-Ehli ikinci yarıda Ivan Toney ile döndü ve 66. dakikada beraberliği yakaladı. Ancak çılgın final bir sürprizle geldi; El-Hulud, 85. dakikada Julian Dominguez ve 90+2. dakikada Muhammed Sauan ile iki gol daha kaydederek değerli galibiyeti hanesine yazdırdı.

Bu değerli galibiyetle El-Hulud, Suudi Roshn Profesyonel Ligi puan sıralamasında 8 puanla üçüncü sıraya yükseldi; El-Ehli ise 6 puanla altıncı sıraya geriledi.

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