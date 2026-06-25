11 bin riyale kadar çıkıyor... Suudi Arabistan ile Yeşil Burun Adaları maçı biletleri için hayali fiyatlar

Son birkaç saat içinde, 2026 Dünya Kupası finallerinde Suudi Arabistan ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanacak maçın bazı yeniden satış biletlerinin fiyatlarında büyük bir artış yaşandı.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Cumartesi sabahı erken saatlerde "NRG" Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesinin aktardığı haberlere göre, yeniden satış sitelerinde Mısır-Suudi Arabistan maçı için 94 bilet mevcut.

Gazete, bu biletlerin fiyatlarının kategorilere göre değiştiğini, 511 dolardan (1900 riyal) başlayıp 3040 dolara (11.400 Suudi riyali) kadar çıktığını belirtti.

Bu maç her iki takım için de hayati önem taşıyor; her iki takım da diğer gruplardaki üçüncü sıradaki takımların sıralamasını beklemeden Dünya Kupası'nın son 32 turuna yükselebilmek için galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Suudi Arabistan milli takımı, 1 puanla 8. grubun dördüncü ve son sırasında yer alıyor; Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın birer puan gerisinde bulunurken, İspanya ise 4 puanla grubun lideri konumunda.